Требуется кладмен

Наркодилеры всё чаще используют несовершеннолетних в качестве курьеров, которые закладывают наркотики в разных местах. Расчёт прост. Если юного кладмена и поймают с поличным, то на его место легко можно найти другого. Такого живого «расходного материала» в интернете полно. Жаль только, что очень мало молодых людей понимают, что предложенное им занятие — это сбыт наркотиков, а значит, уголовное преступление и наказание за такое очень серьёзное. Однако не так страшно, что закладчик попадёт в руки милиции, а то, что из сетей наркомафии выбраться удаётся единицам.

ДОСТАВКА НА ДОМ

Самира Махмудова (имя изменено — Авт.) обратила внимание на новый мобильный телефон сына Анвара. Модель была очень дорогая. Она поинтересовалась, откуда такая роскошь? Юноша ответил, что друг уехал с родителями за границу и дал ему аппарат на время. Потом появились крутые кроссовки. Их якобы тоже друг дал поносить. Самира заподозрила неладное, однако с расспросами решила повременить.

Возвращаясь как-то домой с работы, она проходила мимо кофейни и вдруг увидела своего 16-летнего Анвара за столиком с друзьями. Сын, расплачиваясь с официанткой за угощение, вытащил несколько тысячных купюр.

Выяснять в кафе происхождение денег женщина не стала. Решила, что лучше это сделать дома. Анвар вернулся позже обычного, прошёл к себе в комнату и молча сел за компьютер. Самира решила поговорить с сыном. На её вопросы он ответил, что устроился в одну фирму курьером.

— Я сначала так обрадовалась, что сын не болтается где-то, а работает, — рассказала «СК» Самира. — Муж погиб, и я одна воспитываю Анвара. Конечно, сложно. Работаю швеёй шесть дней в неделю. Сын больше один или с бабушкой. И тут такая радость. Парень становится самостоятельным. Сам начал зарабатывать. Всё-таки хоть какая-то помощь семье. Если бы я только могла знать, что это за работа.

Анвар стал поздно возвращаться домой и уходить из дома задолго до начала занятий в школе. Мать удивилась, что по утрам сын направляется не в школу, а в обратном направлении. Решив проследить за сыном, утром пошла за ним. Сын брёл по микрорайону и каждый раз заходил в многоквартирные дома. Причём он знал коды домофонов. Выходил из подъезда примерно минут через пять-семь.

Самире надоело решать шарады, и она догнала сына и спросила, что он тут делает в такой час, а не идёт в школу. От неожиданности Анвар выронил рюкзак, и оттуда высыпалось несколько маленьких свёртков.

— Он был так напуган, словно увидел не меня, а чудовище, — продолжила Самира. — Бледный весь стал, руки дрожат, лепетал что-то невразумительное. Взяла его за руку, поймала такси, и мы приехали домой. Я потребовала объяснений. Он долго отпирался и признался только тогда, когда мне пришлось чуть ли не обыск устроить в его комнате. И вот тут он рассказал мне, что это за работа. Оказывается, рано утром он уходил, чтобы разнести наркотики по адресам.

Он рассказал, что объявление о том, что на высокооплачиваемую работу требуются парни и девушки, увидел на одном из телеграм-каналов. Оставив свой телефон, стал ждать звонка. Ему перезвонили примерно через сутки, назвали время встречи и адрес. Анвар прибыл в указанное место. Собеседование проходило в машине без номеров. «Работодатели» особо не церемонились. Сказали, куда нужно отнести несколько свёртков и как спрятать. За это пообещали тысячу сомов. Правда, передачу пакетов и денег записали на видео в телефоне. Причём запись шла так, что в кадре был только Анвар.

Он выполнил условие и получил обещанную сумму. Позже выяснилось, что это проверка. В пакетах была обычная сахарная пудра, а адреса взяты наугад. После того, как Анвар сделал закладки, их наличие проверил «ревизор». Настоящая работа началась спустя несколько дней. Там и товар был другой, и деньги. Каждую встречу поставщики записывали на телефон. Анвар как-то попытался отказаться ехать по указанным адресам, но ему пригрозили суровой расправой. Самому «уволиться» с такой работы оказалось практически невозможно.

Соскочить Анвару с курьерской службы помог случай. Банду наркопоставщиков-оптовиков задержали прямо в лаборатории в момент вывоза большой партии.

ВСЁ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Как пояснили «СК» в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, самый главный способ завлечь детей для распространения наркотиков — интернет, который буквально кишит различными наркочатами, где есть более взрослые завсегдатаи, отслеживающие появление новых и активность старых участников общения.

После своеобразной «вербовки» начинающие кладмены получают специальные инструкции, где делать закладки, а главное, как их делать, чтобы не привлекать внимания прохожих, как правильно составлять геолокацию, чтобы покупатель мог без труда найти товар.

Для убедительности новичкам внушают, что если они попадутся с наркотиками, то им ничего за это не будет, так как они по возрасту не подпадают под уголовную ответственность. Умалчивают работодатели только об одной детали. То, чем подростки занимаются, а именно оставляя закладки с дурью, в уголовном законодательстве определено как «сбыт наркотиков». Относится это преступление к разряду тяжких, и уголовная ответственность наступает с 14 лет. Если же будет доказано, что это преступление совершено группой лиц, то тогда вообще печально. Может даже случиться и так, что возраст не станет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Для того, чтобы дети не были вовлечены в наркоторговлю, у специалистов есть несколько советов для родителей.

Прежде всего взрослым стоит насторожиться, если у ребёнка появились дорогие вещи, обувь, гаджеты или что-то ещё и если происхождение всего этого добра любимое чадо объяснить не может.

Сомнительным может оказаться то, что сын или дочь якобы работают, однако не уточняя, где конкретно расположена фирма, и отказываются дать номер телефона.

Еще один признак — замкнутость в общении с взрослыми и чрезмерная конспирация — удаление переписок и истории поиска на компьютере. В телефоне начинают появляться странные фотографии подъездов, почтовых ящиков, канализационных труб, карт города.

Уход из дома на рассвете, поскольку в это время удобнее всего делать закладки: на улице уже достаточно светло, а прохожих ещё немного. И это ещё один признак того, что у ребёнка есть какая-то страшная тайна.

СКАЗКИ И ГЛЮКИ

Теперь же немного информации для вас, молодые люди, которые откликнулись на зов лёгких наркоденег. Мы объясним, что вам обещают, и что вы получите в реальности.

Во-первых, вас будут убеждать, что это работа с распространением легальных стимулирующих веществ — табачных смесей, например. Поинтересуйтесь, почему же их надо прятать где-то в определённых местах да и ещё оставлять какие-то обязательные знаки?

На самом деле, почти со стопроцентной долей вероятности, вам поручат распространять наркотики или психотропные вещества. Это незаконно и оказаться в тюремной камере можно без особых проблем.

Во-вторых, предложенная вам работа на первый взгляд покажется сказкой. Нет офисной рутины и изнуряющего физического труда, жёсткого графика рабочего времени.

В реальности вас нанимают на должность «пушечного мяса» в наркобизнесе. Вы расходный материал и карьера ваша будет молниеносной. Многие кладмены попадаются милиции в первый же «рабочий» день или ночь.

В-третьих, вас заставят поверить в отсутствие рисков и полную конфиденциальность, а между тем вы будете находиться под колпаком 24 часа в сутки и сбежать от соглядатаев у вас вряд ли получится.

И наконец, самый неправдоподобный миф. В него верят больше всего — возможность быстрого заработка. Вспомните старую поговорку «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Обратите внимание на один факт. Наркотики для закладок вы будете покупать за свои деньги. Никто так просто вам их не даст. Причём наркошоп затраченные вами средства не вернёт и уж точно не заплатит за несделанные по какой-то причине закладки. Как вариант предложат купить ещё больше товара для реализации и якобы покрытия финансовых потерь. Причём эта схема будет работать до тех пор, пока вас не задержат.

КОММЕНТАРИЙ:

Директор Общественного фонда «Центральноазиатский центр наркополитики», полковник милиции в отставке Александр Зеличенко.

— Почему к распространению наркотиков стали привлекать несовершеннолетних и особенно девочек, есть несколько объяснений. Одно из них — они не привлекают к себе внимания. Мало ли, может, пришла к подруге. Взрослый мужчина или женщина — совсем другое дело.

Я бы хотел напомнить ребятам и их родителям, что сроки за сбыт наркотиков, а их закладка как раз таковым и является, даются огромные — до 15 лет лишения свободы и возраст не будет смягчающим обстоятельством. Причём вес наркотика не будет играть никакой роли. Если он синтетический, то достаточно лишь факта его обнаружения у вас.

Так что прежде чем соглашаться хоть и на большой, но сомнительный заработок, подумайте, стоит ли из-за этого лучше годы провести за решёткой? И ещё. Подумайте о том, что вы травите своих же сверстников.

Любовь БОРИСЕНКО.

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