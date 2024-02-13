Получите образование и возвращайтесь домой

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев посетил посольство Кыргызстана в рамках своего официального визита в Венгрию.

Сначала торага принял участие в церемонии поднятия государственного флага перед новым зданием посольства, а затем ознакомился с деятельностью дипломатического учреждения. Депутаты Жогорку Кенеша во главе с Нурланбеком Шакиевым также встретились с соотечественниками, работающими в Венгрии, и студентами. На встрече обсуждены вопросы получения образовательных услуг, миграционной политики, в частности условия, созданные для граждан Кыргызстана в Венгрии. Торага Нурланбек Шакиев отметил, что Кыргызстан уделяет особое внимание всестороннему наращиванию отношений с Венгрией, добавив, что активно развивается сотрудничество в сфере образования.

«Ежегодно выделяется 200 мест для граждан Кыргызстана, желающих учиться в Венгрии. Это помогает нашей молодёжи получить хорошее образование, соответствующее европейским стандартам, выпуску высококвалифицированных специалистов, которые содействуют сближению двух народов. Я уверен, что наши сыновья и дочери, обучившиеся в Венгрии, внесут свой вклад в развитие Кыргызстана», — сказал он.

Встреча продолжилась в формате вопросов и ответов. Состоялся обмен мнениями по вопросам трудоустройства студентов, обучавшихся в иностранных учебных заведениях. Торага отметил, что на заре независимости государство разрабатывало программы и проекты, направленные на обучение молодёжи за границей, однако возникали проблемы с её возвращением и обеспечением занятости в Кыргызстане.

«Одним из главных препятствий этому была низкая зар-плата. В последние годы особое внимание уделяется созданию новых рабочих мест, повышению зарплат сотрудников бюджетных учреждений и государственных органов. Реформы проводятся во всех сферах, приоритет отдаётся образованным и опытным специалистам. В связи с этим призываю вас получить качественное образование, перенимать передовой опыт зарубежных стран и возвращаться служить своей родине. Вы — будущее Кыргызстана», — сказал он и сообщил, что Жогорку Кенеш поддерживает все инициативы, направленные на развитие сферы образования. В частности он рассказал о принимаемых им мерах по поощрению и стимулированию учащихся, добившихся успехов на престижных международных конкурсах.

«Только недавно мы встретились с победителями Международной олимпиады, прошедшей в Казахстане, и пообещали со следующего года оказать всестороннюю поддержку учащимся, показавшим хорошие результаты на этом конкурсе и желающим учиться за рубежом. Мы должны помнить о том, что только с образованным обществом мы можем построить развитую страну», — добавил он.

На встрече поднимались вопросы, связанные с миграционной политикой и правовым положением трудовых мигрантов, обсуждены меры, проводимые в этой сфере.

Далее Нурланбек Шакиев побывал в фольклорном центре в регионе Лакителек и возложил цветы к памятнику великому сказителю Саякбаю Каралаеву.

Данный фольклорный центр основал заместитель председателя Национального собрания Венгрии Шандор Лежак. Здесь проводятся мероприятия, посвящённые культуре и духовным ценностям венгерского народа, а также выставки, сочетающие в себе древность и современность. В указанном культурном центре также есть памятник выдающемуся кыргызскому сказителю Саякбаю Каралаеву, открытый в августе прошлого года.

Нурланбек Шакиев поблагодарил руководителя центра, заместителя председателя Национального собрания Венгрии Шандора Лежака за это.

«Открытие памятника великому сказителю в фольклорном центре не только поспособствует расширению культурных связей между двумя братскими странами, но и посодействует более близкому знакомству народа Венгрии с кыргызской культурой», — сказал он.

Затем Нурланбек Шакиев ознакомился с фольклорным центром и осмотрел выставки, отражающие культурные и научные достижения венгерского народа.

Напомним, статую манасчи выполнил известный венгерский скульптор Дьёрдьи Лантош.

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