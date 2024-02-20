Вместе обеспечить международную безопасность

Президент Садыр Жапаров встретился с участниками Шестого регионального диалога секретарей советов безопасности/советников по национальной безопасности по вопросам Афганистана.

В мероприятии приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Кыргызстана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана.

В своём выступлении Президент Садыр Жапаров подчеркнул актуальность обсуждения сложной ситуации в Афганистане, отметив широкий спектр вызовов и угроз, с которыми сталкивается данная страна. Тремя главными проблемами Афганистана Садыр Жапаров назвал терроризм, наркотрафик и слабую экономику.

Говоря о совместных действиях, Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что своевременные, согласованные и комплексные шаги, предпринятые странами региона, позволили значительно снизить вероятность возникновения очагов вооружённого противостояния на афганском направлении. Через активное и тесное взаимодействие на двустороннем уровне и в форматах международных организаций, таких как ОДКБ, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОТГ, сформировалась работоспособная модель сотрудничества по вопросам Афганистана, отметил глава государства.

Что касается афганской экономики, Президент выразил мнение, что замороженные активы национального банка Афганистана надо скорейшим образом передать в использование на благо афганского народа.

Президент сообщил, что Кыргызская Республика продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану, включая поставку продовольствия и медикаментов, особенно тем, кто пострадал от землетрясения в афганской провинции Герат и, проживающим в условиях географической изоляции и на высокогорье Большого и Малого Памира. Садыр Жапаров также выразил готовность развивать экономический и культурный диалог с Афганистаном с целью помощи в преодолении гуманитарного и экономического кризиса.

Глава государства высказался за дальнейшую координацию международных усилий по обеспечению безопасности в регионе. Садыр Жапаров также выразил уверенность в том, что только через совместные действия и скоординированные усилия стран и международных организаций можно добиться значимых результатов в построении международной безопасности.

Мероприятие завершилось призывом к продолжению конструктивного диалога и совместному решению актуальных проблем для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Участники поблагодарили Президента и отметили большой вклад Кыргызской Республики в вопросы урегулирования афганского вопроса.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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