Работа в союзе

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Москве.

Они обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Особое внимание уделено реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и культурно-гуманитарной областях.

Стороны также отметили важность дальнейшего углубления взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, Содружестве Независимых Государств и других многосторонних форматах.

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