Работа в союзе

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Москве.
Они обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Особое внимание уделено реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и культурно-гуманитарной областях.
Стороны также отметили важность дальнейшего углубления взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, Содружестве Независимых Государств и других многосторонних форматах.
Дата публикации: 15:56, 20-02-2024
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