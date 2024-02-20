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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Работа в союзе


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Москве.

 

Они обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Особое внимание уделено реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и культурно-гуманитарной областях.

 

Стороны также отметили важность дальнейшего углубления взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, Содружестве Независимых Государств и других многосторонних форматах.

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Дата публикации: 15:56, 20-02-2024

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