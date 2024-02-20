Спортивный год

В Бишкеке пройдёт ряд крупномасштабных международных спортивных мероприятий. Об этом сообщил заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов на заседании организационного комитета по их подготовке.

В частности, в Бишкеке состоятся: первенство мира по бильярду среди юниоров и юниорок до 19 лет; чемпионаты мира среди мужчин и женщин по бильярду; по хоккею с шайбой в третьем дивизионе группы «А» и среди женских команд; по таэквондо среди глухих; по греко-римской, вольной и женской борьбе; Азиатский квалификационный (лицензионный) турнир на XXXIII Олимпийские игры в Париже по греко-римской борьбе, вольной борьбе и женской борьбе.

Эдиль Байсалов отметил, что профильным государственным органам необходимо своевременно и в полном объёме исполнить соответствующие меры для успешного проведения спортивных мероприятий.

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