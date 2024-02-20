Контакты с Азербайджаном

Состоялся телефонный разговор председателя Кабинета министров Акылбека Жапаров с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Акылбек Жапаров поздравил коллегу с назначением на новый пост и выразил готовность к тесной и плодотворной работе. Они обсудили сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах.

Автор: -