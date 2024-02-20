Контакты с Азербайджаном

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Состоялся телефонный разговор председателя Кабинета министров Акылбека Жапаров с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
Акылбек Жапаров поздравил коллегу с назначением на новый пост и выразил готовность к тесной и плодотворной работе. Они обсудили сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах.
Дата публикации: 15:54, 20-02-2024
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