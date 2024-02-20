«Основной фактор, обеспечивающий национальную безопасность, — это единство народа!»

Что может угрожать не только нашей безопасности, но и всему Центрально-Азиатскому региону? Стоит ли об этом беспокоиться и верить ли поговорке «Хочешь мира — готовься к войне»? В этом разбирались эксперты на очередном круглом столе «Угрозы и риски 2024 года: кто сможет гарантировать стабильность ЦА в условиях геополитической турбулентности», организованном Центром экспертных инициатив «Ой Ордо».



По мнению большинства, основная угроза исходит из никем не контролируемых группировок Афганистана.

Несмотря на кажущуюся спокойную обстановку, там то и дело вспыхивают межгрупповые конфликты и теракты. “Талибан” (запрещённый в КР и РФ) пытается наладить внешние связи с соседними странами, но помимо них в стране активно растут террористические группировки, которые не контролируются правящим режимом. Помимо этого, то и дело вспыхивают конфликты в разных частях планеты. По словам секретаря Совета безопасности Марата Иманкулова, те международные организации, которые априори должны гарантировать погашение конфликтов, уже давно не справляются со своей миротворческой миссией:

— Недавно генсек ООН Антониу Гутерриш на очередной сессии сказал, что мир вступает в эпоху хаоса с глубоко разделённым Советом безопасности, неспособным решать критические проблемы, такие, как война Израиля и Палестины. Механизмы регулирования отношений не работают. Совет безопасности ООН в настоящее время находится в тупике. Прочитав его высказывания, я обеспокоился. Мир совсем не такой, как раньше. Мы все надеялись на ООН, а она не оправдывает наши надежды. Слова Гутерриша — это признание бессилия. При Союзе был двухполярный мир, после развала обозначился однополярный. Стараниями некоторых государств постепенно образовывается многополярный мир, где глобальный игрок — США, но центр многополярности будет в России, Китае, Индии. Вокруг этих государств и будет строиться объединение.

По его мнению, в целом обстановка в сфере безопасности стабильная. Сегодня наше государство способно реагировать на вооружённые нападения террористических организаций и группировок. Но существует высокая вероятность дальнейшего углубления кризиса на глобальном и региональном уровнях с усилением показателей неопределённости, что в современной геополитической и геоэкономической турбулентности негативно влияет на состояние безопасности Центрально-Азиатского региона. Наши страны стали непосредственными участниками начавшейся переоценки и расстановки сил в мире.

— Борьба за ресурсы вышла на новый уровень, подавляя престиж глобальных организаций вроде ООН, — считает Иманкулов. — На примерах текущего обострения новых конфликтов можно сделать выводы, что сегодня вызовы стали стремительными, нестабильными, разнонаправленными и опасными. На Ближнем Востоке идут военные действия, унёсшие жизни более 27 тысяч людей, среди которых около 11 тысяч — дети.

Этот и другие конфликты, имеющие огромную разрушительную силу, многотысячные жертвы, бесконтрольные перемещения беженцев, а также оружие и боеприпасы, впоследствии скажутся непредсказуемым образом на хрупком мире и в итоге в нашем регионе.

Также очевидно, что перетекание вооружённых радикальных группировок с Ближнего Востока в Афганистан к границам стран ЦА представляет собой особую угрозу нацбезопасности. Есть силы, готовые взорвать регион. Очевидно, что экстремизм будет существовать ещё долгое время и выходить за рамки региональной проблемы.

— Вспомните, что произошло в Сирии, Ираке, Ливии, — отмечает секретарь Совбеза. — Сейчас эти боевики перетекли в Афганистан. Сотни десятки тысяч участвующих в военных действиях в Сирии находятся у наших границ. За этим стоят конкретные спецслужбы. Я много лет работал в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Сама по себе афганская ситуация в достаточной степени пока не представляет угрозы для нашей страны.

Кыргызстан оказывает гуманитарную поддержку этой стране и, беспокоясь за её судьбу, по мере возможности помогаем афганскому народу. За последние два года организованы гуманитарные миссии, направлено более 230 тонн грузов. Организована экспедиция в провинции Бадахшана, а также на Малый и Большой Памир, где живут наши соотечественники. Им привезли лекарства, товары первой необходимости, одежду.

Иманкулов пояснил, что для расширения влияния ИГИЛ (запрещённая организация в РФ и КР) северное направление — одно из приоритетных, это наши южные рубежи. В условиях тяжелейшей гуманитарной ситуации, тотальной бедности, последствий стихийных бедствий эта группировка может получить контроль над Афганистаном и распространить поток терроризма на весь регион. Такой сценарий выглядит вполне реально, учитывая, что эскалация обстановки в этой стране выгодна глобальным игрокам в качестве создания дополнительного очага напряжённости:

— Обсуждая афганскую проблему на различных международных форматах, мы последовательно пытаемся донести до союзников наши опасения, что международные террористические организации намереваются при определённых условиях, в том числе и при внешней поддержке, войти в ЦА и дестабилизировать обстановку. Поэтому необходимо совместно принимать меры по недопущению этого.

Далее он коснулся и водных вопросов:

— Водная тема становится одним из важнейших факторов, влияющих на безопасность. Хоть мы страна, формирующая источник воды, но и у нас возникают трудности. Несколько лет подряд местные крестьяне страдают от маловодья. Поэтому нам (всем странам Центрально-Азиатского региона) нужно сесть за стол переговоров и на высшем уровне решить эти вопросы. Эта проблема станет в ближайшие годы лидирующей.

С ним согласен руководитель Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» политолог Игорь Шестаков. Он считает, что в нынешнем году могут возникнуть экономические и политические кризисы, связанные с водными ресурсами, которые будут привлекать внимание внешних крупных держав, с одной стороны, из-за заинтересованности в ресурсах региона, а с другой — чтобы стать международным арбитром:

— Безусловно, США попытаются выступить в такой роли. Но, как показывает опыт ряда постсоветских республик, в частности Украины, Грузии, Армении, Молдовы, результат сближения с представителями коллективного Запада, как правило, — утрата страной суверенитета, системных проблем в экономике, дестабилизация социально-политической обстановки.

Способно ли государство обеспечить безопасность своим гражданам? Иманкулов ответил утвердительно, более того, он заверил, что обороноспособность нашей армии растёт и совершенствуется:

— Сейчас время новых технологий. И в войсках также обновляются техника, стратегии. Я убедился в том, что обеспечить нацбезопасность только вооружёнными силами недостаточно. Основной фактор, обеспечивающий национальную безопасность, — единство народа!

Участники круглого стола задавали вопросы секретарю Совбеза. Павел Воробьёв, научный сотрудник КРСУ, коснулся возможности выведения «Талибана» из списка террористических группировок:

— Перед Новым годом Казахстан вывел это движение из списка террористических организаций. Наши госорганы тоже взаимодействуют с афганским правительством. Планируется ли у нас подобное?

— «Талибан» до сих пор не выведен из списка террористических организаций в ООН, а также почти всех стран Центральной Азии, — объяснил Иманкулов. — Кроме Казахстана. Не знаю, какие у них на это основания. Пока у нас нет таких намерений. Но это не значит, что мы не должны контактировать с ними на высоком уровне. Если будет стабильность в Афганистане, это гарантия и нашей собственной безопасности.

Эксперт по вопросам безопасности Нурлан Досалиев назвал три фактора, которые влияют на происходящее в мире:

— Прежде всего это непонятные пандемии и вирусы не только людей, но и животных. Чаще это напоминает какой-то управляемый процесс. Ни для кого не секрет, что в некоторых странах ведётся активное изучение и разработка особо опасных вирусов, например, сибирской язвы. В неумелых руках такие штаммы могут стать биологическим оружием. Более того, ему придаётся генетическая направленность. Оно может поражать отдельные народности. Об этом не раз упоминалось российскими и китайскими политическими представителями. А ещё процесс распределения кадров, имеющих отношение к обороне или спецслужбам. Их назначают на госдолжности для решения внешнеполитических задач.

Сегодня наличие ядерного оружия — основа безопасности. Давайте зададимся вопросом, какие страны и организации заинтересованы в сохранении стабильности нашего региона? У нас есть очень близкие очаги и горячие военные точки конфликтов. Кому выгодно, чтобы они были? Нужно чётко понимать, что против нас тоже ведётся война. Просто горящая фаза — там! Приведём пример одного из самых крупных военных конфликтов — СВО на Украине. Что мы видим? Совершенно новые методы ведения военного противостояния, новые методы противоборства. Обычной бомбе придаётся искусственный интеллект и вместо положенных 40 секунд она летит 1 час или полтора. Она выбирает цель. Украина — плацдарм испытания новейшей боевой техники и оружия многих мировых держав, поэтому им невыгодно прекращение конфликта. Вот и вся задача. А где испытывать свои разработки, как не на действующей военной площадке?

Он привёл некоторые примеры:

— Вспомним хотя бы Турцию, которая поставляла беспилотники то нашей стране, то Таджикистану. Сотрудничает с Россией, но строит завод «Байрактаров» на Украине. Они заявляют, что это всего лишь бизнес. Ну и что, что на крови? Но гибнут люди! Когда в наших странах поднялась волна критики, они свернули программу и начали заниматься миротворчеством. И это только один из примеров.

Далее. Новая миграционная политика. Она кажется ничем не примечательной, но если не взглянуть с другой стороны.

— У нас с прошлого года в стране появляется большое количество приезжих из Бангладеш и Пакистана, — отмечает Досалиев. — С одной стороны, это хорошо, но они создают свои «джамааты» (мусульманские группировки), оседают в частном секторе. Работают в швейных цехах, услугах перевозок, доставки, строительстве, с каждым разом постигая всё новые специальности и профессии. Зато наши граждане выезжают на работу в страны Европы. Англия предоставила 6000 квот, Германия — 70 тысяч, Израиль также приглашает несколько тысяч вместо палестинцев. Казалось бы, тоже неплохо. Но если взглянуть на это с другого ракурса: идёт размещение наших граждан в условия, чтобы потом отрабатывать на них свои коллективные технологии. Кого-то выберут, он вернётся, будет работать здесь. Надо помнить одно: наши враги умеют играть вдолгую. Сразу вспоминается пример ливийского сценария. Каддафи тоже отправлял свою молодёжь в Европу за знаниями. Они отучились и его же снесли. Эту грустную историю мы прекрасно знаем.

— Чем мы можем себя защитить? Помимо ОДКБ у нас есть большой спектр других механизмов. Существуют три параметра взаимодействия: технологический, морально-психологический и организационный. Первого крайне мало, второй у нас есть — мы готовы защищать свою землю хоть голыми руками, но третий параметр необходимо создавать, только объединившись. Решать вопросы по общей охране границ общего ПВО-зонтика и создания общих вооружённых сил. Потому что завтра может быть уже поздно! — подытожил Нурлан Досалиев.

А эксперт по международным отношениям Данияр Сыдыков выразил более оптимистичную точку зрения:

— 2024 год станет крупнейшим годом выборов в истории, они пройдут в 76 странах мира. Это всё происходит на фоне военных конфликтов и изменения климата. Сегодня Центральная Азия вызывает интерес мирового сообщества. И с каждым годом он растёт. Лидеры наших государств объединяют усилия для сохранения стабильности в регионе.

Военный эксперт Мурат Бейшенов считает, что только мы сами можем гарантировать нашу безопасность. Не стоит ни на кого надеяться:

— Проблема в том, что мы не можем разграничить наши национальные интересы и интересы всего региона. Мешает наше эго. А эти интересы должны аккумулироваться в общую риторику. Вспомните чолпон-атинскую инициативу нашего Президента. Он говорил именно об этом. Это и была попытка объединения. Без неё у нас нет перспективы.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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