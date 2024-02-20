Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева, 109.
2. Предмет закупки:
Лот №6– Запасные части Hitachi (Бюджет 14000 $)
Лот №7 – Запасные части ГРР (Бюджет 99858 $)
Лот №8 – Запасные части Белаз (Бюджет 40000 $)
21.02.2024 г. – (9-00ч) начало тендера, 28.02.2024 г. (до 9-00) — окончание приема предложений и тендерных документов.
3. 28.02.2024 г. — вскрытие ценовых предложений.
4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.
4.3. Условие поставки:
— Лот №6 – DDP-Бозымчак, срок поставки по лоту №6 – 4 мес. с момента подписания договора.
— Лот №7 – DDP-Бозымчак, срок поставки по лоту №7 – 63 кален-х дня с момента подписания договора.
— Лот №8 – DDP-Бишкек, срок поставки по лоту №8 – 120 кален-х дней с момента подписания договора.
Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg).тел.:+996 (312) 58 58 58 (39 197 доб.), моб: 0770 00 14 71, tariel.joodatov@kazminerals.com — Тариэл Жоодатов
5. Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
6. Особые условия:
6.1. Неделимость лота.
6.2. Оплата 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.
6.3. Требование к поставщикам по лоту:
№6-8– завод-изготовитель/статус официального представителя
6.4. Опыт поставок аналогичного товара, не менее трех договоров
6.5. Требуемый срок заключения договора — не более 5 дней с момента извещения потенциального победителя.
Приложение
Дата публикации: 13:00, 21-02-2024
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