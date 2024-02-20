Объявления о закупке ТРУ

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева, 109.

2. Предмет закупки:

Лот №6– Запасные части Hitachi (Бюджет 14000 $)

Лот №7 – Запасные части ГРР (Бюджет 99858 $)

Лот №8 – Запасные части Белаз (Бюджет 40000 $)

21.02.2024 г. – (9-00ч) начало тендера, 28.02.2024 г. (до 9-00) — окончание приема предложений и тендерных документов.

3. 28.02.2024 г. — вскрытие ценовых предложений.

4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.

4.3. Условие поставки:

— Лот №6 – DDP-Бозымчак, срок поставки по лоту №6 – 4 мес. с момента подписания договора.

— Лот №7 – DDP-Бозымчак, срок поставки по лоту №7 – 63 кален-х дня с момента подписания договора.

— Лот №8 – DDP-Бишкек, срок поставки по лоту №8 – 120 кален-х дней с момента подписания договора.

Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg).тел.:+996 (312) 58 58 58 (39 197 доб.), моб: 0770 00 14 71, tariel . joodatov @kaz minerals . com — Тариэл Жоодатов

5. Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

6. Особые условия:

6.1. Неделимость лота.

6.2. Оплата 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.

6.3. Требование к поставщикам по лоту:

№6-8– завод-изготовитель/статус официального представителя

6.4. Опыт поставок аналогичного товара, не менее трех договоров

6.5. Требуемый срок заключения договора — не более 5 дней с момента извещения потенциального победителя.

Приложение

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