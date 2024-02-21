Объявления о закупке ТРУ

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка -Акиева 109

2. Предмет закупки:

Лот №4 – Выполнение планово-предупредительных ремонтных работ (ППР) на ОФ ГОК Бозымчак

Лот №5 – Выполнение работ по технологической поддержке процессов ОФ ГОК Бозымчак

3. 21.02.2024 г. – начало тендера

4. 02.2024 г. — 09:00 — окончание приема предложений и тендерных документов.

5. 28.02.2024 г. — вскрытие ценовых предложений.

6 Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

6.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

6.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.

7. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg), контактные данные тел.: +996 (312) 58 58 58 (доб. 39 291), моб. 0772 322 638, adilet.adyluulu@kazminerals.com, Адилет Адыл уулу.

7.1. Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

8. Особые условия:

8.1. Неделимость лота.

8.2. Оплата безналичным расчетом.

8.3. Работы выполнить на основании технического задания.

8.4. Опыт аналогичных работ/услуг.

Приложение

Приложение

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