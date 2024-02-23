“Игры Будущего” в Казани

Президент Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию принял участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в Казани (Республика Татарстан).

Торжественную церемонию открыл Президент России Владимир Путин, выступив со вступительным словом.

В мероприятии по приглашению лидера России также приняли участие Президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Главы государств на родных языках поприветствовали игроков из своих стран, пожелав им успехов в соревнованиях.

Далее после церемонии открытия Президент Садыр Жапаров вместе с другими главами государств осмотрели инсталляции «Игр будущего» и арт-объекты по новым дисциплинам Digital Sport, а также посетили залы соревнований по дисциплинам Dota-2 и «Фиджитал-футбол», где понаблюдали за тренировками и играми команд.

«Игры Будущего» — высокотехнологичное спортивное шоу, которое включает в себя гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах.

«Игры» проводятся с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В турнире принимают участие более 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на 5 вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал — объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

Из Кыргызстана в «Играх будущего» участвуют пять человек. Спортсмены Аманбек Юнусали и Виктор Котляревский, представляющие команду HYDRA, принимают участие в игре Dota 2. Также в этой игре участвует представитель One move — Кыялбек Тайиров. Ещё два отечественных спортсмена — Мирбек Бакиров и Арсен Касымов — соревнуются в спортивном программировании.

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