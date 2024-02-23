Высокая динамика сотрудничества

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Казани состоялась встреча Президента Садыра Жапарова с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Приветствуя Садыра Жапарова, Владимир Путин отметил, что отношения между двумя странами развиваются успешно по всем направлениям в духе стратегического партнёрства и союзничества. Президент России также поблагодарил Садыра Жапарова за внимание к развитию русского языка в Кыргызстане.
В свою очередь Президент Садыр Жапаров, поблагодарив за гостеприимство, пожелал российской стороне успешного проведения турнира «Игры будущего». Он подчеркнул уникальность этого мультиспортивного турнира и его потенциал для завоевания сердец любителей данного вида спорта по всему миру. Отмечая высокую динамику сотрудничества между двумя странами после официального визита Владимира Путина в Кыргызстан в октябре 2023 года, Садыр Жапаров выразил благодарность России за её постоянную помощь и поддержку.
В беседе Президент Кыргызстана пригласил правительственную делегацию России принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых столетию образования Кара-Кыргызской автономной области, на государственном уровне, которые пройдут осенью 2024 года в Кыргызстане.
В завершение стороны подтвердили взаимную приверженность углублению кыргызско-российских отношений.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
Дата публикации: 15:58, 23-02-2024
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