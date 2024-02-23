Высокая динамика сотрудничества

В Казани состоялась встреча Президента Садыра Жапарова с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Приветствуя Садыра Жапарова, Владимир Путин отметил, что отношения между двумя странами развиваются успешно по всем направлениям в духе стратегического партнёрства и союзничества. Президент России также поблагодарил Садыра Жапарова за внимание к развитию русского языка в Кыргызстане.

В свою очередь Президент Садыр Жапаров, поблагодарив за гостеприимство, пожелал российской стороне успешного проведения турнира «Игры будущего». Он подчеркнул уникальность этого мультиспортивного турнира и его потенциал для завоевания сердец любителей данного вида спорта по всему миру. Отмечая высокую динамику сотрудничества между двумя странами после официального визита Владимира Путина в Кыргызстан в октябре 2023 года, Садыр Жапаров выразил благодарность России за её постоянную помощь и поддержку.

В беседе Президент Кыргызстана пригласил правительственную делегацию России принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых столетию образования Кара-Кыргызской автономной области, на государственном уровне, которые пройдут осенью 2024 года в Кыргызстане.

В завершение стороны подтвердили взаимную приверженность углублению кыргызско-российских отношений.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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