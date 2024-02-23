Кыргызстан-Татарстан: диалог продолжается

Президент Садыр Жапаров на полях Первого международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани встретился с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.

Перед началом встречи в Казанском Кремле Садыр Жапаров оставил запись в книге почётных гостей.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся углубления и расширения двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Татарстаном. Президент Садыр Жапаров и глава Татарстана Рустам Минниханов выразили обоюдное удовлетворение текущим уровнем взаимодействия, обозначив готовность дальнейшего развития партнёрских отношений.

На встрече особое внимание уделено таким аспектам сотрудничества, как торгово-экономические отношения, научно-техническое сотрудничество и культурно-гуманитарные связи. Стороны подчеркнули важность обновления дорожной карты, чтобы обеспечить более эффективную реализацию проектов и стимулировать дальнейшее развитие партнёрства. Садыр Жапаров и Рустам Минниханов также выразили единое мнение о значимости укрепления культурных связей и обмена опытом в области спорта и культуры между народами Кыргызстана и Татарстана. В этой связи принято решение о проведении взаимных Дней культуры в 2024-2025 годах.

Президент Садыр Жапаров поздравил Рустама Минниханова с успешной организацией первого в истории Международного спортивного турнира «Игры будущего», который стал показателем объединения традиционного спорта и передовых идей в сфере киберспорта, робототехники и искусственного интеллекта. В завершение встречи стороны подчеркнули, что её результаты придают импульс дальнейшему развитию сотрудничества и продолжению конструктивного диалога между Кыргызской Республикой и Республикой Татарстан.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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