Орден как знак высокого уважения

Президент Садыр Жапаров во время рабочего визита в Российскую Федерацию награждён орденом «Дуслык».

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил Садыру Жапарову орден «Дуслык» за особые заслуги в укреплении международного авторитета Республики Татарстан, дружбы и сотрудничества между Республикой Татарстан и иностранными государствами, другими субъектами Российской Федерации, за значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей и промышленного потенциала, эффективной инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию Республики Татарстан.

Президент Садыр Жапаров в свою очередь поблагодарил Рустама Минниханова и отметил, что рассматривает орден «Дуслык» как знак высокого уважения к Кыргызской Республике.

«Пусть эта высокая награда станет ещё одним символом нерушимой дружбы между Кыргызстаном, Татарстаном и Российской Федерацией», — сказал Садыр Жапаров.

Орден «Дуслык» — вторая по значимости государственная награда Республики Татарстан.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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