Мужество, достойное примера

История Вооружённых сил нашей страны тесно связана с преемственностью боевых традиций всех поколений защитников Отечества. Одни с честью проявили себя, выполняя интернациональный долг в Афганистане, другие нанесли сокрушительное поражение бандформированиям экстремистов в баткенских событиях 1999-2000 годов, стойко и мужественно держались в приграничных конфликтах. Молодые воины чтут и помнят сильное духом старшее поколение, героически сражавшееся на фронтах Великой Отечественной войны. Для них оно образец чести и доблести. Наш рассказ о ветеранах ВОВ, выживших в той кровавой бойне и поднимавших страну в послевоенное время.

ЯКУТ-ОХОТНИК

Военные историки и местные краеведы ошибались, утверждая, что в параде Победы в июне 1945 года на Красной площади принимали участие восемнадцать воинов-кыргыстанцев. Известный в республике исследователь Великой Отечественной войны и вклада Кыргызстана в сокрушительный разгром немецко-фашистских захватчиков Калбюбю Менсеитова нашла материалы и свидетельства однополчан ещё об одном нашем земляке, шедшем тогда в парадном строю победителей по брусчатке площади. Султан Мурсалиев родился 1 мая 1922 года в селе Тундук (сейчас Ак-Жар) Кочкорского района Нарынской области. Окончил 7 классов местной школы, затем финансово-кредитный техникум во Фрунзе. До войны трудился финансистом в учреждениях районного уровня. В 1942 году Султана призвали в Красную Армию и после курсов командиров орудийных расчётов направили в 83-й Гвардейский Краснознамённый ордена Александра Невского гаубичный артиллерийский полк. В его составе прошёл фронтовыми дорогами до самой Победы.

Вот запись из журнала боевых действий полка, датированная июлем 1944 года: «…В операции по освобождению белорусских городов Орша, Гродно и Борисов от немецко-фашистских захватчиков член ВКП(б) командир орудия старший сержант Султан Мурсалиев проявил личное мужество и отвагу, грамотно поддерживал огнём наступление пехотных и танковых подразделений, уничтожил несколько единиц бронетехники противника, около десятка солдат и офицеров вермахта. Особо отличился при прорыве хорошо укреплённой обороны гитлеровцев на западном берегу реки Неман. Удостоен благодарности Верховного Главнокомандующего товарища И. Сталина…» Султана в полку любили и уважали, вспоминал его однополчанин Василий Трушников. За весёлый и отзывчивый характер, скромность, заботу о личном составе своего орудийного расчёта, но главное — за высокое мастерство ведения огня и точное поражение цели. В шутку Султана называли якутом-охотником, имея в виду не разрез глаз, а меткость в ходе контрбатарейной борьбы на больших расстояниях.

Последние два года войны стали для Султана Мурсалиева богатыми на награды за личные заслуги в боях с немецко-фашистскими захватчиками, солдатскую доблесть и героизм. Участвуя в наступательных операциях по освобождению Белоруссии, Латвии и Польши, награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими знаками боевого отличия. За месяц до Победы к ним добавились орден Отечественной войны 1-й степени, медаль «За взятие Кёнигсберга» и благодарность командующего 3-м Белорусским фронтом маршала А. Василевского. А дело было так. Заняв рубежи у населённого пункта Меденау (сейчас посёлок Логвино), расположенного в нескольких километрах от столицы Восточной Пруссии, полк Мурсалиева в течение нескольких дней отражал мощные контратаки гитлеровцев. Орудие Султана било прямой наводкой по наступающей при поддержке бронетехники пехоте противника. Командир расчёта подорвал два танка и уничтожил около пятидесяти солдат противника. Когда закончились снаряды, бойцы батареи Мурсалиева отбивались гранатами и штыками, сходились в рукопашную, но не пропустили подразделения дивизии СС «Мёртвая голова», прорывавшихся на помощь гарнизону Кёнигсберга. Гитлер называл его неприступным городом-крепостью, а его комендант генерал Отто фон Ляш уверял, что русские застрянут здесь на долгие месяцы уже на первой линии обороны. Но советские солдаты сокрушили воинственный прусский дух, взяв город за трое с небольшим суток.

На параде Победы наш земляк представлял родной 83-й Гвардейский полк, в котором продолжал служить после Победы, особо отличившийся в сражениях Великой Отечественной войны. Наверное, поэтому он не значился в списке участников этого исторического события от Киргизии. Как вспоминал боевой товарищ Султана, секретарь комсомольской организации батареи Абдыкерим Молдосанов, его возвращения из Москвы с нетерпением ждали в полку, чтобы в подробностях узнать «об этом памятном и поистине грандиозном парадном шествии, олицетворяющем единство и героизм многонационального советского народа». По приезде Султан побывал в подразделениях не только полка, но и дивизии, делился своими впечатлениями о параде Победы. Слушали его, затаив дыхание.

Демобилизовавшись в 1945 году, Султан Мурсалиев вернулся на родину. Почивать на лаврах ветерана было не в его характере. Без дела сидеть не мог. Несмотря на пошатнувшееся в годы войны здоровье, трудился до конца своей жизни. Занимал ответственные должности в финансовой системе района и области. Вёл активную общественную и военно-патриотическую работу. Неоднократно избирался депутатом

местных советов депутатов трудящихся, делегатом партийных конференций и пленумов. Все, кто в разные годы работал с С. Мурсалиевым, помнят его принципиальным, честным, порядочным, открытым и в то же время очень скромным, никогда не кичившимся фронтовыми заслугами. Созидательный труд нашего героя отмечен государственными наградами: Почётными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда» и другими. В 1985 году по случаю 40-й годовщины Победы над фашистской Германией награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

Личная жизнь ветерана войны тоже сложилась удачно. Первой красавице села Шарпбубу приглянулся вернувшийся с фронта статный воин с многочисленными наградами на парадном мундире, похожем на иконостас в храме. Потом выяснилось, что Султан тоже, как говорится, положил глаз на голубоглазую, привлекательную девушку. Сыграли свадьбу. Жили в большой любви и согласии. Избранница Султана была мудрой и энергичной женщиной, всецело посвятившей себя семье. У супругов родились 11 детей. Все они получили должное воспитание, образование и стали достойными людьми. Сегодня у Султана и Шарпбубу Мурсалиевых 35 внуков, 44 правнука и 9 праправнуков. Как рассказал автору этих строк самый младший сын нашего героя Токтосун Султанович, их большая семья бережно хранит память о старшем поколении родных и близких. Султан Мурсалиев ушёл из жизни в 1987 году совсем не старым (65 лет). Сказались тяжёлые ранения и контузия. Не дожив каких-то несколько дней до 45-й годовщины формирования 83-го Гвардейского артиллерийского полка, с которым прошёл всю войну.

СУЩНОСТЬ ЛЕЙТЕНАНТА СУЩЕВА

Один из стендов чон-арыкского музея боевой славы посвящён нашему земляку, Герою Советского Союза Степану Захаровичу Сущеву. Правда, казахи считают его своим ветераном ВОВ, потому что родился в селе Георгиевка Кордайского района Казахстана. Неважно, откуда он родом. Наша общая история не делит на своих и не своих солдат Победы.

Долгое время Степан с родителями жил во Фрунзе. Работал водителем на Фрунзенском кирпичном заводе. В 1937 году его призвали в Красную Армию. Срочную военную службу проходил в 111-м полку внутренних войск НКВД СССР, дислоцированном в Новосибирске, в котором потом остался сверхсрочником. В октябре 1941 года Степан подал рапорт отправить его на фронт. Несколько раз прошение отклоняли, но упрямый по характеру, он всё-таки добился своего: зачислили разведчиком полковой разведки легендарной 385-й стрелковой Кричевской Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени дивизии, сформированной в столице Киргизской ССР. Будучи парторгом стрелковой роты Степан Сущев защищал Москву на рубеже Подольск-Домодедово, участвовал в Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и Берлинской наступательных операциях. Командование поручало его подразделению самые ответственные задания, зная, что парторг найдёт нужные слова, чтобы вдохновить бойцов на успешное выполнение поставленной задачи. Втайне от начальства, нарушая инструкцию партийного работника в боевых условиях, Семён часто ходил за линию фронта, чтобы добыть «языка». Однажды под Могилёвом, приволок в штаб дивизии офицера особых поручений группы армий «Центр» с важными документами, что позволило скрытным манёвром обойти оборонительные укрепления гитлеровцев и, ударив по ним с флангов, обеспечить продвижение наших наступающих подразделений. За проявленное самовольство Степан Сущев получил от командира дивизии генерал-майора М. Супрунова трое суток гауптвахты и… медаль «За отвагу».

Семён после лечения от ранений (а их было три) всегда возвращался в родную дивизию, а последний раз просто сбежал из прифронтового медсанбата и догнал своих боевых товарищей уже на Украине. Встретили его с радостью: парторга ценили и уважали за храбрость и отвагу, за то, что не прятался за спины солдат, а, поднимая их в атаку, занимал место в первых рядах. Тем временем с тяжёлыми боями 385-я дивизия продвинулась к Днепру. Стремительное наступление советских войск в конце 1943 года заставило командование вермахта выставить на его западном берегу, в районе села Ясногородка Киевской области, два танковых корпуса и одну пехотную дивизию, в том числе подразделения войск СС, а также возвести мощные оборонительные заграждения. Семён Сущев получил задачу подобрать 15 опытных, проверенных бойцов, форсировать реку, занять плацдарм и удерживать его, пока дивизионный инженерный батальон наведёт понтонную переправу для продвижения основных сил. Преодолевая водную преграду, попали под плотный огонь гитлеровцев с применением миномётов и артиллерийских самоходок. Потеряли двух ребят, но сумели высадиться и, подавив несколько огневых точек, занять оборону. Вот как об этом позже вспоминал Семён Захарович:

«Казалось, земля горит под ногами. Это был настоящий ад. Противник бомбил нас с воздуха. Вражеская пехота мощным валом накатывалась на наши позиции при поддержке танков и бронетранспортёров. За сутки отбили 7 атак, удерживая захваченный рубеж. Мои бойцы держались до конца, проявив стойкость и отвагу. В какой-то момент услышали далёкое «ура». Поняли, что удалось возвести переправу и открыть путь для дальнейшего наступления…». Ветеран умолчал о том, что при освобождении села Ясногородка погиб командир роты, и он принял командование на себя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержание плацдарма на левом берегу, Семёну Сущеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

Победу лейтенант Сущев встретил в должности коменданта города Алленштейне в Восточной Пруссии. Демобилизовался в конце 1945 года. Вернувшись на родину, работал слесарем на грузовой базе в селе Беловодском. За успехи в труде награждён орденом «Манас» 3-й степени. Скончался 24 июня 2008 года.

Сергей СИДОРОВ.

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