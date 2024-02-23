Откровенный разговор

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров в городе Балыкчи встретился с активом и представителями местной власти Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области.
Глава государства рассказал о произошедших социально-экономических изменениях в стране, инвестиционных проектах, которые предстоит реализовать в будущем. Обсуждён также план разработки прилегающего к городу месторождения «Кызыл Омпол». Жителям предоставлена актуальная информация, на их вопросы ответили эксперты и глава государства.
На встрече участники затронули интересующие их социальные вопросы, такие как государственная программа обеспечения граждан жильём, борьба с коррупцией, развитие общественного транспорта, повышение пособий и зарплат врачей и учителей, а также строительство инфраструктурных объектов.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
Дата публикации: 15:55, 23-02-2024
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