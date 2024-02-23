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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Откровенный разговор


Президент Садыр Жапаров в городе Балыкчи встретился с активом и представителями местной власти Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области.

 

Глава государства рассказал о произошедших социально-экономических изменениях в стране, инвестиционных проектах, которые предстоит реализовать в будущем. Обсуждён также план разработки прилегающего к городу месторождения «Кызыл Омпол». Жителям предоставлена актуальная информация, на их вопросы ответили эксперты и глава государства.

 

На встрече участники затронули интересующие их социальные вопросы, такие как государственная программа обеспечения граждан жильём, борьба с коррупцией, развитие общественного транспорта, повышение пособий и зарплат врачей и учителей, а также строительство инфраструктурных объектов.

 

 

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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Дата публикации: 15:55, 23-02-2024

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