Откровенный разговор

Президент Садыр Жапаров в городе Балыкчи встретился с активом и представителями местной власти Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области.



Глава государства рассказал о произошедших социально-экономических изменениях в стране, инвестиционных проектах, которые предстоит реализовать в будущем. Обсуждён также план разработки прилегающего к городу месторождения «Кызыл Омпол». Жителям предоставлена актуальная информация, на их вопросы ответили эксперты и глава государства.

На встрече участники затронули интересующие их социальные вопросы, такие как государственная программа обеспечения граждан жильём, борьба с коррупцией, развитие общественного транспорта, повышение пособий и зарплат врачей и учителей, а также строительство инфраструктурных объектов.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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