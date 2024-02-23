Волонтёры и ЧС

Более 50 волонтёров ЮНИСЕФ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Сербии приняли участие в конференции, посвящённой готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации. На встрече также состоялись презентации волонтёров и студентов из Японии.



Участники двухдневной встречи обсудили роль волонтёров в управлении рисками стихийных бедствий и реагировании на подобные ситуации. Мероприятие организовано в рамках проекта по повышению безопасности школ, финансируемого правительством Японии.

Министр по чрезвычайным ситуациям Бообек Ажибеков, посол Японии в Кыргызстане Года Хидэки и и.о. представителя ЮНИСЕФ Кристина Бруджиоло стали гостями встречи.

В рамках проекта волонтёры ЮНИСЕФ работали с более чем 900 школами по всему Кыргызстану. Они провели обучение по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям для почти полумиллиона учащихся и более 10 тысяч сотрудников школ. Участники узнали о правильном поведении во время пожаров и землетрясений, исследовали безопасные выходы в школах, изучили основы готовности к чрезвычайным ситуациям. Все они участвовали в симуляционных учениях, чтобы отработать свои навыки в реальных ситуациях.

В своём выступлении министр Бообек Ажибеков отметил, что развитие волонтёрства — большое достижение для любого общества, так как они играют важную роль в реагировании на чрезвычайные ситуации. В рамках проекта ЮНИСЕФ ранее оснастил 600 школ необходимыми предметами для экстренных ситуаций, в том числе громкоговорителями, ручными сиренами, противопожарными щитами, эвакуационными носилками, аптечками и специальными аварийными дверными ручками.

Посол Хидэки подчеркнул важность обмена передовым опытом и выразил надежду, что опыт Японии в области готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации окажется полезен не только Кыргызстану, но и всему региону.

По словам Кристины Бруджиоло, дети — это наиболее уязвимые слои общества в чрезвычайных ситуациях, таких как землетрясения, пожары, наводнения или конфликты. «Их безопасность зависит от того, насколько они обеспечены правильными инструментами и знаниями», — сказала г-жа Бруджиоло.

Проект по повышению устойчивости детей к климатическим рискам и рискам стихийных бедствий в Кыргызской Республике реализуется с марта 2020 года. В рамках данной инициативы ЮНИСЕФ сотрудничает с Министерством образования и науки и Министерством по чрезвычайным ситуациям для обеспечения безопасности детей в школах/дошкольных учреждениях перед лицом чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и последствий изменения климата.

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