Эх, прокачусь!

Туристический фестиваль «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха — 2024» стал традиционным и в этом году прошёл уже в пятнадцатый раз на территории популярной горнолыжной базы ЗИЛ. Его ключевые цели — продвижение Кыргызстана как страны зимних видов спорта, отдыха и туризма, пропаганда здорового и активного образа жизни и благотворительная деятельность, направленная на помощь малоимущим.

Открывая фестиваль, заместитель главы Кабмина Эдиль Байсалов сказал: «Нам всем предстоит для этого сделать очень многое, и государство уделяет развитию зимних видов спорта весьма пристальное внимание. В последние годы в республике заметно выросло количество горнолыжных баз, сегодня оно перевалило за сорок зимних комплексов, из которых 15 активно функционируют в Чуйской области».

Руководитель департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Нурмухамед Мирбаев, приветствуя участников и гостей мероприятия, в свою очередь акцентировал, что в стране в туристической сфере происходят позитивные изменения и прилагаются усилия по привлечению в неё инвесторов. Интерес к зимним видам спорта и зимнему туризму растёт из года в год, и поэтому главная цель этого фестиваля в том, чтобы ещё масштабнее популяризировать наш Кыргызстан как страну зимних спортивных видов, туризма и отдыха.

Гендиректор горнолыжной базы ЗИЛ Акбар Розиев выразил благодарность партнёрам и соорганизаторам благотворительного фестиваля.

В программе праздника значились не только увлекательные спуски по снежным склонам и музыкальные концертные номера, танцевальный флешмоб, угощение пловом, чаепитие, но и вручение подарков социально уязвимым гостям мероприятия.

Исполнительный директор бизнес-ассоциации JIA Азамбек Жээнбай уулу сказал, что все средства, собранные спонсорами фестиваля, будут направлены на оказание помощи нуждающимся. Он убеждён, что благотворительный фестиваль поддерживает и помогает как туризму, так и малоимущим гражданам и одновременно поддерживает добрую традицию благотворительного движения в стране.

«Бизнес-сообщество со своей стороны оказывает постоянную поддержку фестивалю и готово делать это и в будущем, и принимать активное участие в других подобных инициативах инвестиционного совета и государства», — рассказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Участники и гости праздника выразили благодарность коллективу горнолыжной базы ЗИЛ, выступившему радушным хозяином большинства из 15 турфестивалей. А представители общественного фонда «Даркуль» вручили директору базы А. Розиеву и её сотрудникам благодарственные письма.

Надо заметить, что погода вполне благоприятствовала проведению туристического торжества, февральский день оказался в меру морозным и солнечным, что, разумеется, не могло не радовать и устроителей фестиваля, и любителей зимнего отдыха. Организаторы масштабного мероприятия пригласили на торжество (в сопровождении воспитателей и волонтёров) и детей с различными проблемами здоровья, и, конечно же, съехались на базу жители столицы всех возрастов — любители активного образа жизни.

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Вся радужная палитра красок от ярких горнолыжных костюмов и ростовых кукол, весёлое, интерактивное и увлекательное действо, магнитящие слух звуки популярных песенных шлягеров, да ещё и в живом исполнении, помноженные на замечательное настроение и приветливую погоду, представляли собой общий портрет благотворительного фестиваля «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха — 2024». Этот праздник спорта и отдыха проходит и устраивается ежегодно с 2010 года. В самом начале его идею подарили японские дипломаты, работавшие тогда в Бишкеке: посол Японии в Кыргызстане Син Маруо и глава представительства JICA Маруяма Хидеаки.

Известно, что японцы — люди традиций, и собенно в проведении интересных культурно-массовых мероприятий. Во всём мире известен традиционный праздник снега в Хоккайдо, где желающие могут посоревноваться в искусстве создания впечатляющих снежных и ледяных скульптур.

Можно назвать также весьма зрелищный фестиваль Камакура, когда улицы города заполняет множество как больших, так и миниатюрных хижин, вырезанных изо льда и снега. Вечером в них зажигают светильники и всех завораживает незабываемое ощущение сказки. А ещё японцы любят проводить время на отличных горнолыжных курортах ради зимних мероприятий и катания на лыжах и сноуборде.

Задумавшись о том, как пропагандировать Кыргызстан не только для отдыха летом, но и в зимнее время, японцы организовали вначале при поддержке волонтёров JICA «Ледовый фестиваль» в Караколе. Зрелище, заметим, потрясающее, но вот морозец для такого мероприятия случается в Кыргызстане не всегда. Поэтому «прижилась» вторая идея — проведение ежегодного благотворительного фестиваля, который поддержал бы уязвимые слои населения и одновременно рекламировал страну для привлечения любителей зимних видов спорта из разных государств.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Ирины БАЙРАМУКОВОЙ.

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