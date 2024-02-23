Драйвер кыргызской компьтеризации

Эмиль Даирович Асанов — единственный практикующий в нашей стране специалист по компьютерной лингвистике, автор уникального программного продукта «Тамга-КИТ» для использования и применения кыргызского языка в компьютерной сфере. Его разработки широко используются не только в государственных и образовательных учреждениях, но и в масштабах всей страны. Он написал немало книг и публикаций по теме «Компьютеризация кыргызского языка», а также создал Кыргызско-русский и Русско-кыргызский словари (свыше 55 000 слов).

Эмиль Асанов родился в семье Героя Советского Союза, генерала Даира Асановича Асанова. Как семья военного человека Асановы часто переезжали из одного города Советского Союза в другой. Когда родился Эмиль, а это был март 1956 года, его отец учился в Москве в Высшем военном учебном заведении Вооружённых Сил СССР — Военно-политической академии имени В.И. Ленина. Мама — Джамалбїбї Калдыковна — кандидат педагогических наук, многие годы проработала в Кыргызском женском педагогическом институте им. В. В. Маяковского (ныне Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева). Это интеллигентная семья, в которой высоко ценились честный труд, чтение книг и искренние человеческие отношения.

Даир Асанович Асанов — человек легендарной судьбы, участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Доблестный пример отца в служении Отечеству всегда стоял перед Эмилем Асановым как главный ориентир по жизни. Времена меняются, одна эпоха сменяется другой, но тяжёлые дороги жизни, прошедшие отцами, навсегда остаются критерием праведных поступков последующих поколений. Поэтому перед Эмилем всегда стоял подвиг его отца, который воспитывал не словами, а личным примером.

В 1963 году семья уехала в Токмок, где Эмиль пошёл в школу. Даира Асановича назначили там военкомом. Эмиль окончил начальную школу №6, а затем учился до 7-го класса в средней школе №1 им. А. С. Пушкина. В школе преподавали трудовое обучение, где было два направления — слесарь-станочник и слесарь-краснодеревщик. Эмиль учился обработке металла, что и привело его в дальнейшем к инженерной специальности.

В 1970 году Даир Асанович назначен военкомом Ленинского района города Фрунзе и семья в очередной раз меняет место жительства. Эмиль оканчивает СШ №24 им. Алишера Навои. Все школьные предметы ему давались легко, особенно математические дисциплины. Помимо технической литературы уже в раннем возрасте Эмиля интересуют книги по истории, лингвистике, научная фантастика, научно-популярная литература, особенно серия «Эврика» и другие.

Во Фрунзенском политехническом институте Эмиль Асанов поступил на механико-машиностроительный факультет, АКМ (автоматизация и комплексная механизация процессов в машиностроении). Он получает квалификацию «инженер-электромеханик». Далее работает по распределению в ФКТИ (Фрунзенский конструкторско-технологический институт) инженером-конструктором.

В 1983 году Эмиль начинает строить свою личную жизнь с выпускницей Московской консерватории им. П.И. Чайковского Чынар Уметалиевой. Впоследствии она станет одним из ведущих специалистов по искусствоведению и культурологии.

В 1984 году Эмиль Асанов начал работать старшим инженером группы системотехники отдела ИСУ Института автоматики Академии наук Киргизской ССР. Это было время перехода с больших ЭВМ на мини, а потом и микрокомпьютеры. В 1989 году на Эмиля дополнительно возложена обязанность руководителя группы системного программирования того же отдела. В 1990 году при его непосредственном участии началось обновление парка ЭВМ Академии наук Киргизской ССР. Благодаря этому институты и основные подразделения Академии наук получили новую технику типа IBM-PC (personal computer).

С 1989 до 1990 года он учился в Болгарии, в Софии, в Высшем машинно-электротехническом институте им. В.И. Ленина (высшие менеджерские курсы, повышение квалификации инженерного состава в Бургасе).

В 1990 году создан ЦУВ (центр ускоренного внедрения) при Президиуме АН Киргизской ССР, где Эмиль Асанов стал заместителем директора ЦУВ «Трансфер». С 1992 по 1994 г. он работал вице-президентом, а затем и президентом Ассоциации делового и культурного сотрудничества Кыргызстана «ДАСТАН».

С развитием персональной компьютерной техники в конце 1980-х годов XX века издательские системы и программы типа Xerox Ventura Publisher стали доступны широкому кругу пользователей компьютеров, совместимых с IBM-PC. Этот процесс не обошёл стороной и нашу страну. Однако редакции кыргызскоязычных периодических и не только периодических изданий были лишены возможностей, которые предоставляли современные информационные технологии. Причина банальна, а именно: отсутствие в поставляемых шрифтах знаков кыргызской кириллицы. Стандартные шрифты из поставки Xerox Ventura Publisher 2.0 (русская версия) включали дополнительные символы кириллицы только украинского и белорусского языков. Скорее всего до регионов к тому времени просто «не дошли руки». Также проблема заключалась и в том, что начало широкого внедрения персональных компьютеров в издательское дело совпало по времени с эпохой конца перестройки. У Москвы не было ни возможностей, ни желания решать «мелкие» проблемы союзных республик за счёт центрального бюджета. Проблему надо было урегулировать без задержки и промедления.

С обретением суверенитета и, учитывая изменения в технологиях книгопечатания, кыргызский язык надо было внедрить в современные компьютерные технологии наряду с русским и английским языками. С 1990 года Кыргызполиграф комбинат стал применять компьютерную вёрстку на кыргызском языке (Ventura Publisher 2.0), а с 1994 года компьютерная вёрстка впервые стала использоваться в главной кыргызскоязычной газете «Кыргыз Туусу»: 24 декабря 1994 года вышел первый номер по технологии компьютерной вёрстки (Pagemaker 5.0). Таким образом, разработки Эмиля Асанова в книгопечатании страны стали непременной частью

современных компьютерных технологий, что означало своеобразную революцию в типографском деле.

В конце 1990-х годов политическая и экономическая ситуации в республике были нестабильными. Это отражалось на жизни всех слоёв общества. Учитывая, что Эмиль Асанов хотел приложить полученные в Болгарии знания, он участвует и проходит конкурс (было 17 претендентов) на должность начальника отдела внутренней торговли МВТП (Министерство внешней торговли и промышленности КР). Далее он переходит на должность начальника отдела развития экспорта и СЭЗ. Затем он — начальник главного управления торговли.

В 2004 году Эмиль Асанов стал директором ЦИТТ (Центр информационных технологий и телекоммуникаций) в Бишкекском государственном университете им. К. Карасаева. Создан компьютерный центр информационных технологий БГУ, где установили 24 современных компьютера с мультимедийными средствами для проведения лекций, обучения и презентаций. Созданы компьютерные классы для проведения занятий по информатике. В течение двух лет (2004-2006 годы) в БГУ под его руководством практически полностью реализована компьютеризация процессов обучения по различным дисциплинам, включая сайт БГУ.

В это же время Э.Д. Асанов разработал положение «Порядок использования кыргызского языка в информационно-коммуникационных технологиях», которое считается стандартом кыргызского языка в информационной сфере. Однако оно пока ещё не получило статус государственного, так как вследствие революции 2005 года внимание общественности отвлекли от проблем ICT. Разработанный Эмилем Асановым стандарт использования кыргызского языка в компьютерной сфере обнародован (презентован) ещё в ноябре 2005 года.

В 2006 году он выпустил книгу «Компьютеризация кыргызского языка: проблемы-достижения-перспективы» (Бишкек, 2006 г.), где рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся теории и практики применения ИКТ для функционирования кыргызского языка в его электронной форме.

В это же время в разных регионах республики началось внедрение компьютеризации кыргызского языка на базе программного обеспечения «Тамга-КИТ» (Печатная буква-Кыргызстан-Информация-Технология) автора Эмиля Асанова. В 2008 году состоялась презентация ПО «Тамга-КИТ» с участием казахского представительства Microsoft, где были продемонстрированы программные продукты, позволяющие полноправно использовать кыргызский язык наряду с другими языками, уже включёнными в состав Windows и Microsoft office. В то время не существовало программного обеспечения для проверки орфографии тюркских языков в компьютерной сфере, кроме как для кыргызского, казахского и турецкого языков на базе Microsoft.

В 2007 году в терминкоме Национальной комиссии по государственному языку Эмиль Асанов презентовал компьютерный вариант кыргызско-русского и русско-кыргызского словарей К. Юдахина. В 2015 году под его авторством вышел «Кыргызско-русский словарь литературных норм» (свыше 55 000 слов).

За плодотворную деятельность в области типографского дела Центр поддержки СМИ в 2007 году наградил Эмиля Асанова Национальной газетной премией им. Андрея Миясарова.

В 2011 году проведена международная конференция «Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве», организованная в рамках председательства России в Межправительственном совете Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Эмиль Асанов выступил с докладом «Локализация свободного программного обеспечения как средство поддержки многоязычия и развития информационной грамотности населения Кыргызстана».

В разное время Эмиль Асанов посвятил проблемам компьютеризации кыргызского языка множество научных и публицистических статей в газетах и интернет-ресурсах. Это — «Сохранение национальных и культурных особенностей в условиях перехода к глобальному информационному обществу» (выступление на Бишкекской международной конференции по информационному обществу, Чолпон-Ата, 9-11 сентября 2002 года); «Опыт построения ПО для локализации ОС Windows 9x/2000 (на примере ПО для кыргызского языка)» (сборник трудов IV Международной конференции «Табият, техника илимин мамлекеттик тилде окутуунун тїйїндїї кєйгєйлєрї», Кыргызский технический университет им. И. Раззакова, Бишкек, 2002, 22 сентября 2002 года); «Маалымат-коммуникация технологияларда улуттук тилдерди колдонуу проблемдер жєнєндє» (материалы республиканской конференции, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, 23 сентября 2003 года); «Кодовые таблицы кыргызского языка для применения в компьютерной технике и ИКТ» (статья в журнале Известия КТУ, №1, Бишкек, 2003 год); «Разработка и построение кыргызской национальной клавиатурной раскладки для применения в ИКТ и компьютерных технологиях» (статья в журнале «Известия вузов», №3-4, Бишкек, 2002 год, и др.).

В 2019 году за выдающиеся заслуги в области компьютеризации кыргызского языка его наградили Почётной грамотой Президента Кыргызской Республики «Ардак грамотасы».

С середины 1990-х годов и до сих пор Эмиль Даирович Асанов занимается проблемами компьютеризации кыргызского языка. Он разработал и внедрил комплекс программ для набора кыргызских текстов. Сегодня этими программами пользуются в стране все: от редакций газет до солидных издательств. Эмиль Асанов разработал уникальный программный продукт «Тамга-КИТ», позволяющий использовать кыргызский язык во всех сферах информационно-коммуникационных технологий наравне с английским и русским языками, включая онлайновые переводы, делопроизводство, базы данных, интернет, электронную почту и прочее.

Глобальное информационное общество — это уже сегодняшняя реальность. Эпоха Ай-Си-Ти (ICT, информационно-коммуникационные технологии) уже изменила облик мира, открывая невиданные возможности для нового мироустройства. «Кыргызстан выбирает информационное общество!» — заявил когда-то первый Президент страны Аскар Акаев на Давосском Всемирном экономическом форуме в конце прошлого столетия. С тех пор прошло немало времени, но идея вхождения Кыргызстана в мировое информационное сообщество сегодня стоит так же актуально, как и много лет назад. Ещё в начале 2000-х годов Эмиль Даирович Асанов выступал по проблеме совершенствования инфраструктуры ICT, акцентируя вопрос о сохранении национального своеобразия в глобальном информационном обществе. Его предложения по проблемам функционирования национальных языков в условиях информационной глобализации включены в итоговый документ международной конференции по информационному обществу (Москва — Чолпон-Ата), проходившей в сентябре 2002 года. Сегодня в эпоху цифровизации, как и 20 лет назад, проблема национальной самоидентификации народа в IT-технологиях продолжает быть актуальной для страны, и возглавляет этот сложный и длительный процесс Эмиль Даирович Асанов.

Туманбек ЭРГЕШБАЕВ.

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