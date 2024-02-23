Морской узел

Ежегодно, 23 февраля, Кыргызстан отмечает День защитника Отечества. Накануне по всей стране проходят торжественные мероприятия, праздничные гуляния, встречи старых боевых и армейских товарищей. Впрочем, в центре внимания не только те, кто нёс военную службу на суше, море и в воздухе: всё мужское население страны, от мала до велика, принимают поздравления и подарки.

Ранее этот праздник именовался Днём Советской армии и Военно-морского флота. Большой державы уж нет, а связь с прошлым, к счастью, осталась. Мостом между эпохами, в числе прочих, являются и наши моряки. Они не ждут у моря погоды, а сами идут к нашим юным согражданам. Похоже, дружба со школьниками становится доброй традицией для наших мореманов. Ранее они уже установили дружеские отношения со средней школой в селе Красная Речка. В этот раз «пришвартовались к причалу» столичной СОШ № 25.

Весьма обширную праздничную программу закатили ученики и педагоги по случаю визита гостей. Со сцены звучали песни и стихи военных лет, радовали глаз матросские пляски, ласкали слух мелодии комуза. Творческие и спортивные коллективы постарались на славу. Чего стоила песня Расула Гамзатова «Журавли» в исполнении юной солистки! А зажигательный танец морячек, взбодривший публику!..

Недюжинные навыки физической подготовки продемонстрировали и будущие мастера восточных единоборств.

А искреннее желание узнать о буднях военной службы сквозило в вопросах учащихся, которые позже имели возможность получить ответы из уст живых носителей боевой славы.

После творческой части собравшихся ожидало подписание меморандума о дружбе и сотрудничестве между школой и общественным объединением «Единство моряков ВМФ СССР». Здесь уже всё по-взрослому.

Гулайым Каниметова, директор школы, признательна гостям, а теперь уже друзьям, за стремление к работе со своими подопечными:

— Не зная прошлого, сложно строить будущее. Подобные мероприятия позволяют поддерживать связь между поколениями, помогают в развитии и дальнейшем становлении детей и подростков.

В свою очередь председатель объединения «Единство моряков ВМФ СССР» Идрис Раимбаев поблагодарил руководство и учительский состав школы за то, что отозвались на предложение о сотрудничестве. К слову, Идрис Мустафаевич стал одним из тех, кто делил сцену с юными дарованиями. И, надо признать, проявил отличные вокальные данные.

Матросы и офицеры пришли не с пустыми руками: от имени организации преподнесли в дар школьникам спортивный инвентарь и большой альбом с описанием жизненного пути знаменитых полководцев, Героев Советского Союза. В нём имена маршалов Рокоссовского, Жуков, Конева, — всех тех, кто освобождал Европу от фашистских полчищ, входил в Берлин, брал Рехстаг… Отныне в стенах учебного заведения будет храниться память о выдающихся личностях периода Великой Отечественной, шедших к великой Победе…

Было отрадно видеть в одном месте первоклашек, старшеклассников и почтенного возраста аксакалов. К примеру, Жамалбеку Мамазалиеву — 88 лет. Служил на надводном корабле Балтийского флота. «Такие встречи дают много полезного и познавательного. Ребята узнают, как, где, в каких условиях служили их деды. Получают представление о таких понятиях, как честь, долг и преданное служение Родине», — поделился впечатлениями ветеран.

Капитану первого ранга Аскару Жумагулову, поведавшему о буднях торпедистов, также за 80.

***

ОО «Единство моряков ВМФ СССР» объединяет более 200 ветеранов, а всего по республике насчитывается около 6 тысяч служащих, нёсших боевое дежурство на всех флотах некогда единой страны. Они бороздили просторы Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Чёрного морей, охраняя покой советских граждан.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

Автор: -