Через тернии к погосту

Вряд ли кто-то будет спорить, что в стране похоронный бизнес сильно криминализирован. Особенно в регионах. «Бои» идут за каждого клиента. Кладбища же давно превратились в «золотое дно» для предприимчивых и часто нечистых на руку дельцов. Вероятнее всего потому и закон «О погребении и похоронном деле» так долго не принимался. Одобрение же документа нынешним составом парламента и подписание главой государства многие назвали ударом по кладбищенскому спруту. Предпримет ли что-то в ответ этот злобный и ненасытный моллюск или спрячет свои щупальца навсегда?

ТОРГ УМЕСТЕН

Ещё во времена СССР в одном из сёл Сокулукского района Чуйской области жила самая обычная семья Ветряковых. Муж — Валентин Георгиевич — работал в колхозе водителем, жена — Зинаида Павловна — дояркой на ферме. Две дочери-близнецы Виктория и Ярослава оканчивали 10 класс.

Как-то после первого урока директор школы вызвал к себе девочек и сообщил страшную новость — их отец разбился на машине.

— Помню, что нас привезли к маме на ферму, и я её не узнала: она так постарела за несколько часов, — рассказала «СК» Ярослава Свинцова. — Похороны и всё, что было потом, проходили как в страшном сне. Нам пришлось учиться жить без отца. Потом Союз распался и многие стали уезжать. Мы тоже решили перебраться в Россию к родне. Мама долго отказывалась, но потом согласилась и поставила нам условие: похоронить её рядом с отцом. Она скончалась в октябре 2023 года, и мы занялись организацией отправки тела в Кыргызстан. Проблем с переправлением гроба не было никаких. Специальные фирмы в России сделали всё как положено, а дальше начались просто непонятные вещи. Мы связались с местными властями, они порекомендовали нам обратиться в частное агентство ритуальных услуг. Когда приехали оформлять бумаги, то с нас потребовали почти 100 тысяч сомов за погребение матери рядом с отцом. Мотивация была такой, что на момент смерти она не была прописана в этом селе, да и расценки на похороны на сельском кладбище для иногородних, а тем более иностранцев, утверждены местными депутатами.

По словам Ярославы Свинцовой, документы на участок кладбищенской земли, что были у нее ещё с советских времен, в расчёт никто не брал. Объяснение, что там стоит оградка и место отведено на двоих, и никто другой там похоронен быть не может, тоже никто слушать не желал.

Однако чуть позже к Ярославе подошёл мужчина и, отведя в сторону, прошептал, что за половину суммы сделает всё как надо. Женщине пришлось согласиться, ведь другого выбора просто не было.

Если случай с Ярославой Свинцовой хотя бы как-то объясняется правовыми нормами, то происшедшее с могилами родителей Евгении Алтуфьевой можно назвать кощунством. Женщина похоронила их в 1990-х годах на кладбище в селе Киргшёлк Иссык-Атинского района. Поставила памятник и оградку. Потом вместе с супругом переехала в Новосибирск, но в Кыргызстан они изредка наведывались и, конечно же, обязательно приходили на могилы отца и матери.

— Последний раз мы с мужем были на кладбище в 2012 году, — утверждает Евгения. — Привели всё в порядок, покрасили ограду, поправили покосившиеся памятники. Когда приехали осенью 2023 года, увидели удручающую картину. Кто-то убрал оградку, а буквально в нескольких сантиметрах от могилы мамы появилось относительно свежее захоронение. Его буквально втиснули между старых могил. Более того, оградку поставили прямо на могиле мамы. Причём залили всё бетоном, и убрать ничего невозможно.

В местной администрации, куда обратились Алтуфьевы, развели руками. Как оказалось, разрешение на захоронение чиновники дают, но отследить конкретное место не могут, поскольку участки на сельском кладбище даже не пронумерованы. Что же касается чужой могилы, то не выкапывать же теперь усопшего.

ЦЕНА ВОПРОСА

В январе 2021 года столичная мэрия решила закрыть Юго-Западное кладбище, что близ села Чон-Арык. В администрации города пояснили, что на нём действует полузакрытый режим. То есть хоронить можно, но только рядом с родственниками. Правда, родство надо доказать.

Однако, как заявило МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг», там есть ещё более десяти тысяч мест для захоронения и лишь половина из них забронирована. Что же будет с остальными?

Вопрос ещё и в том, как доказать, что на кладбищенский участок есть документы? Даже если какие-то и выдавались, то вряд ли сейчас они имеют юридическую силу.

И потом из тех пяти тысяч, которые застолбили ранее, сколько осталось невостребованными по разным причинам. Ведь люди могли уехать из страны до своей смерти. Как быть с этими участками? Похоронить кого-то другого там нельзя, но, с другой стороны? Цена вопроса!

Кстати, последнее обстоятельство признал, будучи в 2021 году вице-мэром столицы, Эркин Исаков, когда пояснял, что «старое кладбище на юго-западе города исчерпало свои возможности и многие хоронят даже там, где этого делать нельзя».

Скандалы, возникающие с погребением усопших, вспыхивали не раз. В 2015 году, будучи директором Бишкекского агентства ритуальных услуг, Болот Карамуратов лично нашёл десятки неучтённых могил. Он создал комиссию, выявившую 234 таковых объекта. Ни смотритель кладбища, ни сотрудники агентства объяснить происхождение захоронений тогда не смогли.

В 2018-м история повторилась. Прокуратура Ленинского района Бишкека возбудила уголовное дело по факту торговли кладбищенской землёй. В поле зрения правоохранительных органов попали должностные лица Бишкекского агентства ритуальных услуг, которые, по утверждению следствия, за соответствующее вознаграждение незаконно предоставляли земельные участки под захоронение на Юго-Западном кладбище Бишкека. Причём ни покупателей, ни продавцов не смутило наличие инженерных коммуникаций — дорог и ирригационных сетей, — рядом с которыми хоронить нельзя из соображений безопасности. Ведь продукты разложения могут попасть в поливную воду, да и в случае паводка могилы окажутся под водой.

ЗАКОНА ДОЛГИЙ ПУТЬ

В Бишкек процесс захоронений тел усопших долгое время регулировался единственным нормативным документом — постановлением Фрунзенского горисполкома от 1980 года, в котором никаких чётких норм не прописано. Да необходимости такой не было.

В 1996 году парламентарии предприняли попытку перенять соответствующий норматив у российских коллег, но он не прошёл даже первое чтение, так как в нём многое не соответствовало местному национальному менталитету.

Начиная с двухтысячных годов, население в столице выросло в разы, а, следовательно, и смертность. Жогорку Кенеш предпринял очередную попытку разработать «похоронный» норматив, но снова что-то не получилось. Не исключено, что это и лобби кладбищенской мафии, которой на руку был весь этот бардак.

Попав в парламент в 2011 году, законопроект «О погребении и похоронном деле» долгое время пролежал на полках. Депутаты пятого созыва успели рассмотреть его лишь в двух чтениях. Третье он прошёл уже при шестом созыве. Тогда законопроект приняли.

В 2016 году его направили на подпись к тогдашнему президенту Атамбаеву. Однако он наложил вето, вернув законопроект в ЖК на доработку. В возражении глава государства сослался на нехватку средств в республиканском бюджете, и потребовал определить дополнительные источники финансирования.

И вот, наконец, аллилуйя! В конце декабря прошлого года многострадальный закон «О погребении и похоронном деле» наконец-то одобрен парламентом, а на днях его подписал Президент.

«Ещё один важный аспект актуальности этого проекта закона — это то, что в мире похоронный бизнес является одним из прибыльных. Таким он стал и у нас. Каждый квадратный сантиметр земли на кладбище работает на карман тех, кто этот карман имеет — таким стал жизненный принцип тех, кто активно вовлечён в этот бизнес. И для них не важно, где хоронить, как хоронить. Главная цель ритуальных организаций и других субъектов похоронных услуг — получение прибыли.

Переполненные кладбища, загрязнение почвы из-за металлических гробов и продуктов бальзамирования — это лишь некоторые последствия похоронных традиций. Чаще всего для кладбищ выбираются неудобные для сельскохозяйственного использования участки земли в горной местности: на краю водоёмов, оврагов. При этом забывается, что в таких местах продукты разложения обязательно попадают в подземные воды и через них в источники водоснабжения городов и сёл.

В стране действуют хозяйствующие субъекты в предоставлении ритуальных услуг, в основном в Бишкеке и Чуйской области. В других регионах также существуют ритуальные организации, которые скорее всего работают нелегально», — говорилось в справке-обосновании к закону.

Принятым нормативом предусматриваются условия организации места погребения, порядок отвода земельного участка, его содержания и благоустройства, санитарные требования и так далее.

Закон гласит: «На территории республики каждому человеку после его смерти гарантируется погребение с учётом его волеизъявления, предоставление на безвозмездной основе участка земли установленных размеров для погребения останков. Также предусматривается, что бронирование места рядом с ранее произведённым захоронением на свободном участке земли под будущее захоронение супруга или супруги производится после внесения денежных средств в кассу специализированной службы по вопросам похоронного дела согласно тарифу, определяемому Кабмином.

Заявитель имеет право в течение трёх рабочих дней получить ритуальное пособие на погребение при представлении подтверждающих документов — медицинской справки о констатации смерти человека, проживающего и работающего в Кыргызской Республике.

При отсутствии супруга или супруги, близких или иных родственников либо иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, а также погребение умершего, личность которого не установлена».

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О погребении и похоронном деле».

Его цель — обеспечение условий для погребения умершего, а также установление санитарных и экологических требований к размещению, эксплуатации и содержанию мест погребения. Законом предусматриваются условия организации места погребения: порядок отвода земельного участка для организации места погребения, его содержания и благоустройства; санитарные требования к размещению мест погребения и их эксплуатации.

Согласно закону, на территории Кыргызской Республики каждому человеку после его смерти гарантируется погребение с учётом его волеизъявления, предоставление на безвозмездной основе участка земли установленных размеров для погребения останков. Также предусматривается, что бронирование места рядом с ранее произведённым захоронением на свободном участке земли под будущее захоронение супруга или супруги производится после внесения денежных средств в кассу специализированной службы по вопросам похоронного дела согласно тарифу, определяемому Кабинетом министров Кыргызской Республики.

Заявитель имеет право на получение ритуального пособия (на погребение) в течение трёх рабочих дней при представлении подтверждающих документов (медицинской справки о констатации смерти человека) проживающих и работающих в Кыргызской Республике. При отсутствии супруга (супруги), близких родственников, иных родственников либо иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, а также погребение умершего, личность которого не установлена, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела.

Выбор земельного участка для организации места погребения осуществляется в соответствии с генеральными планами и схемами урегулирования застройки, градостроительной документацией, правилами застройки населённых пунктов и территорий с учётом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунта, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую природную среду, а также в соответствии с санитарными нормами и заключением проведённого археологического исследования на предмет отсутствия объектов историко-культурного наследия, и должен обеспечивать неопределённо долгий срок существования места погребения.

Выпас скота, посадка деревьев, фруктовых насаждений, выращивание сельскохозяйственных культур в местах погребения запрещаются.

Любовь БОРИСЕНКО.

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