Доблестный воин!

В социально стационарном учреждении «Умут уйу» провели конкурс «Доблестный воин» среди старшего поколения.

Организовали праздничный конкурс с участием самих подопечных и работников центра. Дедушки с особым энтузиазмом принимали участие в нём. Они активно справились с заданиями и получили достойное вознаграждение.

Команды представили художественные номера, викторины на военную тематику, салаты. Участники выступили в форменной одежде танкистов, морского флота, десантников и в костюмах кырк чоро Манаса. Жюри оценили и определили победителей.

Наша справка. На сегодняшний день в социально стационарном учреждении «Умут уйу» проживает 209 человек. Всем подопечным учреждения предоставляются бесплатные социальные, медицинские, бытовые услуги. Они полностью обеспечиваются одеждой, обувью, предметами первой необходимости.

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