Афганский узел

Одним из главных политических событий прошедшей недели стала новая международная встреча в столице Катара, Дохе, спецпредставителей по Афганистану. Мероприятие проходило под эгидой генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша. Среди гостей — представители КНР, Ирана, Пакистана, США, Великобритании, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Индонезии, Японии, Южной Кореи, Германии, Франции, Италии, Норвегии, Канады, ОИС, ШОС и ЕС. Делегация же правящего в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в ЦА и РФ) участвовать отказалась.



НЕ ПО ПУТИ

Ещё до начала встречи в Дохе талибы озвучили несколько условий своего присутствия на мероприятии. В опубликованном ими заявлении говорилось, что представлять страну должна только делегация Эмирата (так талибы называют своё правительство). Участие других политических сил и общественных организаций, действующих в Афганистане, неприемлемо.

Кроме этого, представители движения также настаивали на проведении прямых переговоров с Антонио Гуттеришем, а также разморозке финансовых активов Афганистана, находящихся за рубежом.

Комментируя отказ представителей «Талибана» (запрещено в ЦА и РФ) участвовать во встрече, генсек ООН назвал выдвинутые ими условия «неприемлемыми».

«Они, прежде всего, лишили бы нас возможности разговаривать с другими представителями афганского общества и требовали обращения, которое, по моему мнению, во многом представляло бы официальное признание талибов, — заявил Антонио Гуттериш. — Есть ещё несколько аспектов. С одной стороны, Афганистан страдает, что его правительство не признано на международном уровне и не интегрировано в глобальные институты и мировую экономику. А с другой стороны, ничего не делается с улучшением прав человека. Особенно это касается женщин и девочек, положение которых ухудшается».

В то же время Антонио Гуттериш был вынужден признать, что по ряду вопросов ситуация на катарской встрече зашла в тупик, и поэтому он призвал к разработке совместной дорожной карты, которая учитывала бы интересы как международного сообщества, так и правительства Афганистана.

Не было на этот раз в Катаре и представителей Российской Федерации. Причины отказа от встречи посольство РФ в Кабуле озвучило в своём Telegram-канале.

«Российская делегация по просьбе Кабула не примет участие в мероприятии, на котором будут присутствовать так называемые афганские активисты в рамках встречи спецпредставителей по Афганистану под эгидой генсека ООН Антонио Гуттериша в Дохе.

В этой связи по просьбе афганских властей российской стороной принято решение воздержаться от участия в свёрстанном организаторами мероприятии с участием так называемых афганских гражданских активистов, отбор которых, к слову, вёлся нетранспарентно, за спиной Кабула», — указывается в заявлении, опубликованном в российской дипмиссии в Кабуле.

Как уточнили в посольстве, представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в ЦА и РФ) пригласили только на «второстепенный сегмент мероприятий». В то же время организаторы проигнорировали «просьбы Кабула добиться участия в качестве стороны, представляющей весь Афганистан», что было одним из условий присутствия талибов на конференции. Поэтому делегация во главе с министром иностранных дел во временном афганском правительстве Амиром Ханом Моттаки отказалась от поездки в Доху. В посольстве РФ позицию Кабула назвали «обоснованной», говорилось в официальном сообщении.

Специальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги катарской встречи, назвали их провальными.

«Мероприятие, по сути, провалилось. Причина тому — отказ делегации «Талибана» от участия во встрече из-за разногласий по составу афганского гражданского общества. Также не принято решение и по анонсированным ранее ООН планам создания поста спецпосланника организации и малой контактной группы по Афганистану», — сообщила Захарова.

Она также заявила, что достижение согласия возможно при условии, если США и НАТО возьмут на себя основную ответственность за текущее положение дел в Афганистане и постконфликтное восстановление этой страны, вернут Кабулу заблокированные авуары и снимут ограничения на банковские транзакции.

СТРОИМ МОСТЫ

В то же врем нельзя не отметить, что многие страны уже активно взаимодействуют с Афганистаном. К примеру, 30 января 2024 года Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин принял верительные грамоты нового посла Афганистана в Китае Билалы Карими.

В декабре 2023 года Казахстан исключил «Талибан» из списка террористических организаций.

В минувшее воскресенье министр иностранных дел движения «Талибан» (запрещено в ЦА и РФ) Амир Хан Муттаки прибыл в Туркменистан, где обсудил с туркменским коллегой Рашидом Мередовым различные вопросы двусторонних отношений. Ожидается, что стороны в очередной раз обсудят долгострой газопровода ТАПИ, а также строительство железной дороги Герат — Торгунди и подстанции «Нур аль-Джихад».

В январе 2024 года правительство нашей страны направило в Кабул делегатов для обсуждения вопросов торговли и экономического сотрудничества.

Энергетическая компания Афганистана сообщила, что полностью выплатила Узбекистану двухлетнюю задолженность за поставки электроэнергии. А узбекская сторона подтвердила, что большая часть долга погашена, и остаётся ещё около $1,2 миллиона.

Как считают эксперты, в любом случае встреча в Катаре продемонстрировала, что каким бы ни было отношение к талибам, всё-таки идею поиска путей к диалогу с этой организацией разделяют все заинтересованные стороны. Как минимум, это уже лучше, чем когда различные стороны выясняли свои геополитические противоречия на афганской земле.

ЛУЧШЕ БЫТЬ НАЧЕКУ

Вместе с тем международные эксперты обеспокоены, что в Центральной Азии, в том числе и у нас, растёт популярность радикального исламизма. Его главная цель — свержение светских правительств региона и создание единого исламского тоталитарного государства на основах шариата.

По мнению специалистов, регион может стать горячей точкой уже летом этого года. Причём дестабилизация обстановки может начаться до президентских выборов в США.

«Угроза исходит в первую очередь от Афганистана, — заявил политолог Марс Сариев. — После ухода США там осталось много вооружения, примерно на $16 миллиардов. Нехватка средств у талибов приводит к продаже ими этого оружия на чёрном рынке. В итоге оно оказывается у неподконтрольных ими террористических организаций, как например, «ИГИЛ», «Аль-Каида» и «Движение Восточного Туркестана». Вторжение мобильных групп джихадистского спецназа может пробудить «спящие» ячейки внутри Центральной Азии. Таковых, ваххабистского толка, немало и в нашей стране».

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Проблемы Афганистана рассматривались на прошлой неделе и в Бишкеке, где проходила пятая встреча представителей государств Центральной Азии и Европейского союза по Афганистану. Эксперты стран —

участниц обменялись мнениями о современном состоянии развития социально-экономического и гуманитарного направлений, включая ведение работы в сфере безопасности в Афганистане. Особое внимание уделено поиску способов взаимодействия с действующим режимом.

Выступая в Бишкеке на заседании секретарей советов безопасности, глава Совбеза России Николай Патрушев призвал разработать дополнительные меры пограничной безопасности с помощью коллективных усилий в рамках ОДКБ и ШОС, чтобы противодействовать угрозам из Афганистана соседним с ним странам.

— Наркотики опийной группы афганского производства начнут в ближайшее время нелегально поступать из старых запасов через страны Центральной Азии, — заявил Николай Патрушев. — Информация о наркоситуации в государствах Центральной Азии указывает на то, что поставки наркотиков афганского происхождения по традиционным маршрутам не ослабевают. Вместе с тем изменяется соотношение изъятых видов наркотиков, в котором всё более значительную роль играет метамфетамин. В краткосрочной перспективе следует ожидать контрабандных поставок наркотиков опийной группы из накопленных в прежние годы преступными группировками запасов.

По его словам, особую важность приобретает работа по выявлению подобных партий и мест их возможного хранения. Он также заявил, что интересам региональной безопасности соответствует становление Афганистана в качестве мирного, единого и независимого государства. Эта страна в силу своего географического положения находится на пересечении ключевых торговых маршрутов, связывающих государства Европы и Азии. В этом контексте важно также уделять внимание вопросам развития транзитного потенциала Афганистана.

Начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что ОДКБ наблюдает увеличение численности боевиков «Исламского государства» у южных границ Таджикистана.

— В Центрально-Азиатском регионе основная угроза стабильности исходит от международных террористических и экстремистских организаций, таких как «Исламское государство», «Аль-Каида» и других.

В частности, у южной границы Таджикистана фиксируется увеличение численности афганского филиала «Исламского государства» — «Вилаят Хорасан» и движения талибов Пакистана. Также расширяется сеть полевых лагерей по их подготовке. При этом основной контингент иностранных боевиков сосредоточен в северных провинциях Афганистана.

Кроме того, по словам Сердюкова, ухудшению обстановки может способствовать увеличение миграционных потоков вследствие продолжающегося противостояния правительственных войск и оппозиции, притеснения национальных и религиозных меньшинств, а также деградации экономической ситуации и обострения гуманитарных проблем. Также негативное влияние на криминогенную обстановку в регионе оказывают неконтролируемый наркотрафик и нелегальное распространение оружия.

КСТАТИ

Как заявили в марте 2023 года представители движения «Талибан» (запрещено в ЦА и РФ), они на 95% снизили посевы опийного мака.

Любовь БОРИСЕНКО.

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