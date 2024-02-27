Подружились с фондом

В здании мэрии Бишкека состоялась встреча мэра Айбека Джунушалиева с президентом Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой.

Стороны обсудили проект реставрации и музеефикации дома-музея имени А. Осмонова, расположенного в Бишкеке, и подписание Меморандума о намерениях между столичной мэрией и Фондом тюркской культуры и наследия.

Градоначальник отметил, что муниципалитет открыт к перспективному сотрудничеству с фондом в реализации совместных инфраструктурных проектов. В завершение встречи Айбек Джунушалиев поблагодарил за визит и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между мэрией города Бишкека и Фондом тюркской культуры и наследия.

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