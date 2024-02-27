Мечты сбываются

Молодые предприниматели представили свою экологически чистую продукцию на мероприятии «Жаш Табышкер: подведение итогов и новые перспективы развития». Проект активно поддержали международные организации ФАО и Европейского союза, профинансировав 15 агропредпринимателей, пять инициатив организаций, работающих с молодёжью, а также открыв шесть инновационных центров в региональных вузах страны.

В течение трёх лет «Энактас Кыргызстан» при финансовой поддержке Программы ЕС по развитию демократии и защите прав человека реализует проект «Жаш Табышкер». Его цель — создание условий для молодёжи, особенно девушек и уязвимых слоёв населения, по трудоустройству в области зелёных технологий. Бенефициарами стали более 9 300 молодых людей из разных регионов страны. Особое внимание уделялось развитию бизнеса людей с ограниченными возможностями.

Своё небольшое дело по производству экобатончиков из сухофруктов и орехов Азат Токтомбаев начал в 2019 году. Незрячий с рождения, он поставил себе цель стать полезным стране и уверенно идёт к этой цели. Вначале это было небольшое помещение с такими же энтузиастами, как он сам. Но сейчас производство расширяется, появился цех, где трудятся ещё больше человек.

— На прилавках полно разных лакомств, но если посмотреть состав, то можно увидеть много химии, — делится Азат. — Мы решили создать сладость именно из натуральных продуктов местного рынка.

Инновационные агроцентры, запущенные в рамках проекта на базе университетов, предоставляют дополнительные ресурсы и инструменты для активной разработки и успешной реализации планов развития регионов. Они становятся местом получения исследований и площадкой для практической реализации знаний в сельском хозяйстве и экологической устойчивости. Региональные вузы, активно вовлечённые в проект «Жаш Табышкер», играют ключевую роль в формировании стратегии развития регионов.

— В 2017 году провели исследование «Индекс благополучия развития молодёжи». Самый низкий показатель был в разделе «Экономические возможности молодёжи нашей страны», — объясняет исполнительный директор «Энактас Кыргызстан» Гульбарчин Суюнова. — Это два процента из ста. В стране отсутствуют экономические возможности у молодёжи. А после пандемии они стали всё больше задумываться о

вопросах самозанятости. Работа на кого-то не даёт гарантий безопасности своего финансового положения: времена карантина это отлично показали. Мы подали заявку в представительство ЕС для реализации нашего проекта именно в плане стартапов региональной молодёжи. Потому что именно она больше всего страдает от отсутствия реализации.

По словам Гульбарчин, организация стала работать с вузами. И именно на их базе в первую очередь создали инновационные агроцентры, а профессора и академики своими советами и знаниями могут помочь молодым энтузиастам. Региональная молодёжь может и хочет заниматься у себя в сёлах развитием сельского хозяйства, не отставая от веяний времени. Им дали возможность профинансировать свои идеи через гранты.

Например, молодой человек занялся фермерством. Не простым, а с учётом современных технологий и внедрения цифровизации. Он может пасти скот и следить за своим стадом, не выходя из дома, надев на вожака чип или маячок.

Помимо этого, специалисты организации нацелили свою работу на создание документа на уровне законодательства, который поможет молодым предпринимателям чувствовать себя более комфортно. Пример тому — инициатива Президента Садыра Жапарова о готовности запустить Национальную программу молодёжного предпринимательства.

— Сейчас у молодых предпринимателей нет государственной поддержки, — считает Гульбарчин. — Даже банки заинтересованы давать кредиты уже развитому бизнесу, а не развивающемуся. А начинающий стартапер не даёт гарантий. Поэтому должны быть государственные программы, направленные именно на поддержку начинающих молодых предпринимателей. И мы совместно с министерствами разрабатываем эту программу.

Также планируется предложить в налоговую программу такое понятие, как «каникулы», или налоговые льготы для начинающих своё дело:

— Хотелось бы, чтобы развивающийся бизнес хотя бы в течение полугода, освободили от налогообложения. Это как бы время на раскачку. В других странах давно существует подобное. Потому как статистика стартапов неутешительная: из 10 выживают только 2-3. А в среднем на раскрутку одного бизнеса уходит до полутора лет.

Прекрасный пример — пасека Дильбары Муратовой. У неё появилась своя собственная лаборатория по искусственному осеменению пчеломаток. Началось всё с обычной рутинной работы менеджером в союзе пчеловодов, но постепенно девушка поняла, что хочет изучать пчёл изнутри и всесторонне, более того, создавать их сама. Она окончила курсы по искусственному осеменению в институте пчеловодства в Рязани.

Дильбара считает, что пчеловодство вполне под силу женщине, хотя иногда требуется помощь сильного пола. В планах молодой предпринимательницы сотрудничество с казахскими коллегами по изучению инновационных технологий в области пчеловодства. А мечтает девушка создать свою собственную новую кыргызскую породу пчёл.

Состоялись также презентация работ участников проекта, фотовыставка работ объединений, работающих с молодёжью. Организаторы решили отойти от банального проведения мероприятия и привлекли к участию художников региональных вузов, которые в своих работах показали то, как они видят работу молодых инициативных людей в разных уголках страны. А театр пантомимы показал сценическую постановку, с какими трудностями, а порой и недопониманием сталкивается молодёжь, открывая своё собственное дело в отдалённых регионах.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.

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