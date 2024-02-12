И на Марсе будут яблони цвести…

Эти строчки из популярной песни композитора Вано Мурадели и поэта Евгения Долматовского вполне могли стать эпиграфом к научно-фантастическому эссе «До Марса и обратно» студентки юридического факультета КРСУ Бегимай Сулкайдаровой, которое сделало её лауреатом и победителем международного престижного конкурса «Горизонт-2100».



Именно эта работа позволила нашей землячке занять первое место в секционной конкурсной номинации «Будущее среды обитания человечества». В своей работе Бегимай рассказывает о покорении космического пространства, высоком технологическом прогрессе в мире и учреждении нового вида путешествий — космического туризма. Конкурс, победителем которого стала кыргызская студентка, охватил своим участием 2300 человек из 92 стран, включая экспертов и участников из различных тематических секций.

«Горизонт-2100» — это творческое состязание научных и научно-фантастических работ молодёжи. Ключевая его цель — дать необходимую мотивацию для поиска научных, научно-практических идей, гипотез. Бегимай вместе с другими победителями из разных стран получила возможность стать ещё и участником форума «Устойчивое развитие к 2100 году: прогнозы, видения, сценарии и планы», где в составе команд молодых исследователей активно работала над моделями будущего.

Этот форум проходил в формате форсайт-сессий (уникальная методика прогнозирования будущего, инновационный мозговой штурм), а затем прогнозы участников представили для оценки специальному жюри. Работа форума шла одновременно в двух городах — Москве и Куэнке (Эквадор) в начале февраля. В его рамках участники также посетили Центр управления полётами при Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, где смогли выйти на связь с российскими членами экипажа космической экспедиции МКС-70. Финальная же сессия форума состоялась в Общественной палате России. Там были подведены итоги и с поздравлениями лауреатам выступили эксперты — члены жюри конкурса «Горизонт-2100», вручившее участникам дипломы победителей.

Среди почётных гостей конкурса Кыргызстан представляла атташе посольства КР в РФ Гульбарчын Байымбетова, которая поздравила Бегимай Сулкайдарову с победой.

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Хочется ещё рассказать и о другом успехе отечественного студенчества. В нём отличились студенты факультетов КРСУ, которые стали участниками Всероссийского поэтического конкурса переводов. Он проходил в Орле, а инициатором выступила кафедра иностранных языков Орловского аграрного университета имени Н. Парахина. Блестяще выступили студенты из Бишкека. Диплома второй степени удостоен за свой переводческий талант Максим Белов, получивший награду за оригинальность стиля. Также диплома второй степени удостоен и Пётр Ерохин, переводческую работу которого жюри отметило за содержательную близость к оригиналу произведения. Сертификатами отмечено участие в поэтическом ристалище студентов КРСУ Айтегина Баратова, Искандера Абдуллаева и Валерии Гостинцевой.

А преподаватели кафедры иностранных языков Наталья Любимова и Нэля Пономарёва получили благодарственные письма за плодотворное сотрудничество и высокий уровень подготовки участников конкурса переводов из КРСУ, а также за свой профессионализм, компетентность и преданность делу.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Константина КОНДРАТЕНКО.

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