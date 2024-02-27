Персидские мотивы

Прошли, к счастью, времена, когда услышать иранских музыкальных исполнителей в концертных залах нашей страны не представлялось возможным. Это была такая экзотика и невероятная удача для тех, кто почитает иранскую культуру. Иранскую классическую музыку называют чудом, услаждающим слух. Беспрерывно, на протяжении нескольких тысячелетий она сохраняет и питает национальную культуру, не изменяя древним основам и не устаревая.

Одна эпоха сменяет другую, рождаются и умирают цивилизации, а иранская музыка наряду с величественной архитектурой, философским эпосом и пронизывающей всё мистической поэзией служила и служит неиссякаемым источником духовного наслаждения. Будучи одним из древнейших и величайших явлений мировой культуры она отражает и воплощает мировоззрение иранского народа, его историю, идеалы и нравственные ценности. Оберегая музыкальные традиции, продолжает покорять сердца и умы современных людей. И это неудивительно, ведь одна из её особенностей состоит в том, что мастерство передаётся от одного поколения музыкантов к другому не по учебникам, а устно, индивидуально, в момент живого сотворчества.

Программа концерта в Малахитовом зале Национального театра оперы и балета имени А. Малдыбаева представила кыргызстанцам музыку современного Ирана — актуальную, продолжающую традиции, рафинированную и неподражаемую. В программном фокусе вечера-концерта звучало виртуозное мастерство одной из звёзд фортепианного исполнительства Ирана Гульнаре Асади и замечательного музыканта и вокалиста, обладателя редкого по красоте голоса Али Давуди. Этот прекрасно слаженный и гармоничный исполнительский тандем уже много лет достойно пропагандирует музыкальную культуру Ирана, участвуя в разнообразных художественных проектах, созданных и реализованных культурным представительством посольства Исламской Республики Иран в Кыргызстане под руководством Абузара Тогани.

Концерт иранских музыкантов проведён в формате сотрудничества культур. Это был камерный концерт музыкальной классики и произведений вокального жанра иранской музыки, которые прозвучали на персидском, русском, английском и азербайджанском языках.

Артисты из Ирана выступали в концертных костюмах, что было, несомненно, ново в концертной программе, поскольку наши зрители привыкли видеть музыкальных исполнителей этой страны в национальных одеждах, играющих на национальных инструментах. Кстати, подобный концерт состоялся в Бишкеке в марте минувшего года. На этот раз приглашены музыканты-классики. В программе концерта — песни, романсы и музыкальные классические произведения известных иранских композиторов. Музыкальный дуэт Али Давуди и Гульнаре Асади известен любителям иранской музыкальной культуры и в других странах СНГ, где он не раз успешно выступал, участвуя в различных творческих фестивалях и проектах.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Ирины БАЙРАМУКОВОЙ.

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