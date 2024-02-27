Население услышали

Мэр Оша Бакытбек Жетигенов встретился с жителями муниципального территориального управления «Сулайман-Тоо».

На встрече заслушана информация о проделанной в 2023 году работе в данном МТУ и выполненных работах по обращениям населения, по имеющимся проблемам.

Так, поднимались вопросы асфальтирования дорог по ряду улиц, строительства тротуаров, новых туалетов в школах, обеспечения детей горячим питанием, увеличения количества муниципальных маршрутных линий, подключения к магистральным сетям канализации, принятия мер по самовольно возведённым объектам на придомовой территории многоэтажных домов, вопросы экологии, предотвращения и борьбы с автомобильными заторами.

Мэр Бакытбек Жетигенов отметил, что с отдельными проблемами ознакомится на местах. А также дал руководителям профильных учреждений и служб поручения по решению поднятых вопросов.

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