Население услышали

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Мэр Оша Бакытбек Жетигенов встретился с жителями муниципального территориального управления «Сулайман-Тоо».
На встрече заслушана информация о проделанной в 2023 году работе в данном МТУ и выполненных работах по обращениям населения, по имеющимся проблемам.
Так, поднимались вопросы асфальтирования дорог по ряду улиц, строительства тротуаров, новых туалетов в школах, обеспечения детей горячим питанием, увеличения количества муниципальных маршрутных линий, подключения к магистральным сетям канализации, принятия мер по самовольно возведённым объектам на придомовой территории многоэтажных домов, вопросы экологии, предотвращения и борьбы с автомобильными заторами.
Мэр Бакытбек Жетигенов отметил, что с отдельными проблемами ознакомится на местах. А также дал руководителям профильных учреждений и служб поручения по решению поднятых вопросов.
Дата публикации: 15:46, 27-02-2024
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