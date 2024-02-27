Для маленьких кыргызстанцев

Полномочный представитель Президента в Чуйской области Канат Джумагазиев открыл два детсада в сёлах Маловодное и Торт-Куль. На мероприятии присутствовали депутат Жогорку Кенеша Аманкан Кенжебаев, замакима Сокулукского района, начальник районного отдела образования и главы айыл окмоту.

Канат Джумагазиев в своём выступлении отметил, что здание детского сада села Маловодного, построенное в 1971 году, требовало капитального ремонта. Фонды развития Чуйской области и Сокулукского района, спонсоры вложили в обновление сооружения 6 миллионов 758 тысяч сомов.

По словам директора учреждения, теперь здание включает 3 спальни, три детские игровые комнаты, музыкальную комнату, кабинет директора и кухню, рассчитаные на 90 детей. Система

отопления функционирует на электричестве и угле.

Затем полпред Президента посетил село Торт-Куль, где его встретили благодарные аксакалы. Местные жители сообщили, что до открытия этого детского сада в их населённом пункте не существовало подобного учреждения. Его строительство началось ещё в 2015 году за счёт местного бюджета, но из-за нехватки средств приостановлено. В сентябре 2023 года работы возобновились, и объект сдан в кратчайшие сроки.

Детский сад в селе Торт-Куль включает в себя три спальни, три игровые комнаты, музыкальный зал, медицинский кабинет, кабинет для воспитателей, три столовые, кухню и рассчитан на

75 мест. Общие расходы на строительство, мебель, оборудование, ковры, посуду и прочие необходимые предметы для детского сада из местного бюджета составили 26 миллионов сомов.

В 2023 году в Чуйской области введено в эксплуатацию 60 социальных объектов, включая 7 детских садов на 840 мест и 14 школ на 3400 мест. В 2024 году планируется завершить строительство 78 объектов, в том числе детских садов, школ, больниц и других социальных учреждений.

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