Стратегия возможностей

Состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке проекта Государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2025-2030 годы.



Кроме правоохранельных и надзорных органов в обсуждении документа приняли участие руководители министерств и ведомств, представители гражданского общества, бизнес-сообщества, независимых экспертов и научных кругов.

Как проинформировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Кыргызстана, на заседании одобрили проект стратегии, который соответствует современным вызовам коррупции.

По словам разработчиков, кроме того, что документ будет способствовать минимизации этого явления, он позволит применять более эффективные меры по его предупреждению, а также усилить меры и устранить последствия коррупционных проявлений.

Авторы стратегии также уверены, что её реализация сможет укрепить доверие населения к правоохранительным органам.

В настоящее время рабочей группой начата разработка Плана мероприятий по реализации стратегии.

Заместитель Генерального прокурора Адыл уулу Кубан подчеркнул важность стратегического документа в деле продвижения антикоррупционных реформ в стране, и придал особую значимость разрабатываемому проекту Плана мероприятий, который должен содержать применение действенных подходов и механизмов, призванных эффективно достичь цели и задачи стратегии.

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