Стратегия возможностей

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке проекта Государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2025-2030 годы.
Кроме правоохранельных и надзорных органов в обсуждении документа приняли участие руководители министерств и ведомств, представители гражданского общества, бизнес-сообщества, независимых экспертов и научных кругов.
Как проинформировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Кыргызстана, на заседании одобрили проект стратегии, который соответствует современным вызовам коррупции.
По словам разработчиков, кроме того, что документ будет способствовать минимизации этого явления, он позволит применять более эффективные меры по его предупреждению, а также усилить меры и устранить последствия коррупционных проявлений.
Авторы стратегии также уверены, что её реализация сможет укрепить доверие населения к правоохранительным органам.
В настоящее время рабочей группой начата разработка Плана мероприятий по реализации стратегии.
Заместитель Генерального прокурора Адыл уулу Кубан подчеркнул важность стратегического документа в деле продвижения антикоррупционных реформ в стране, и придал особую значимость разрабатываемому проекту Плана мероприятий, который должен содержать применение действенных подходов и механизмов, призванных эффективно достичь цели и задачи стратегии.
Дата публикации: 15:44, 27-02-2024
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