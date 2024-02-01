Одной ГЭС мало. Нужна диверсификация энергетики

Февраль в Азии — обычно предвестник весны, но в этом году он удивляет нешуточными морозами, испытывая на стойкость энергосистему нашей страны. Авария на Бишкекской ТЭЦ в первых числах месяца и прохладные батареи

в середине февраля, когда после недолгой оттепели температура воздуха понизилась до минус десяти градусов по Цельсию, дали понять, что мы как никогда уязвимы перед силами природы. Что будем делать, как жить, если вдруг выйдет из строя турбина Токтогульской ГЭС или год будет маловодным и обмелеют наши реки? На эти вопросы нашлись ответы на недавнем форуме «Зелёная энергетика. Оптимизация энергобаланса», организованном

по инициативе корпорации «Росатом».

КТО ЗА ГЭС, КТО ЗА ВИЭ?

У нас до сих пор многие ратуют за развитие гидроэнергетики, требующей миллиардных вложений и инвестиций. При этом весьма прохладно относятся к внедрению альтернативных источников — ВИЭ. Другие, напротив, приводя в пример некоторые развитые страны, где давно и активно используются солнечные и ветряные установки, малые ГЭС, ратуют за зелёную энергетику как менее затратную и экологически безопасную.

Наша страна обладает богатейшими запасами воды, по гидроресурсам занимает третье место в СНГ. Но при этом за годы независимости не ввела в эксплуатацию ни одной станции. Крупнейшая Камбаратинская ГЭС до сих пор в ожидании прихода реальных инвесторов. Между тем всё острее ощущается энергодефицит.

— Мы пришли к пониманию, что диверсификация источников генерации электроэнергии — это основа устойчивого развития страны, — сказала на форуме заместитель министра энергетики Назгуль Усенова.

НАСТОЯЩИЕ ПРОЕКТЫ — НЕ ПРОЖЕКТЫ

Специалисты крупнейшей в России корпорации «Росатом» предлагают проблему надёжного, бесперебойного энергоснабжения и экономики решать комплексно. Для этого использовать все ресурсы, которыми богата наша земля: солнечные дни в избытке, быстрые мощные горные реки, свободные территории, где гуляет ветер, месторождения полезных ископаемых.

Отечественные эксперты считают приход на наш рынок такого гиганта, как «Росатом», не просто везением, а настоящим достижением.

Корпорация, по словам первого заместителя генерального директора «Русатом Энерджи Проджектс», ГК «Росатом» Ильи Вергизаева, занимает четвёртое место по выработке энергии в РФ и первое — по строительству атомных энергоблоков в мире.

— Компания уникальна тем, что она единственная в мире вертикально интегрированная: способна выполнять весь цикл работ — от разработки месторождений до строительства АЭС и выработки энергии, — с нескрываемой гордостью заявил он. — Мы независимы от внешних поставщиков, так как вся линейка действий в руках «Росатома». Госкорпорация работает по всему миру, реализуя десятки проектов по строительству крупных и малых АЭС.

Тем не менее, её руководство выразило искреннюю заинтересованность в сотрудничестве с нами в разных направлениях и желание поделиться своим богатым опытом.

В настоящее время компания реализует в нашей стране сразу несколько проектов в сфере энергетики. О них рассказал представитель «Росатома» в Кыргызстане Дмитрий Константинов. По его словам, компания будет строить ветропарк на Иссык-Куле мощностью до 100 мегаватт. Цена объекта — около 100 миллионов долларов. Такой же ветропарк в Баткенской области — мощностью 80 мегаватт.

Россияне имеют большой опыт в строительстве ветропарков. Девять ветроэнергетических станций уже успешно работают в трёх южных регионах России. Их суммарная мощность — 1 ГВт.

На очереди строительство сразу нескольких ГЭС совместно с Российско-Кыргызским фондом развития и компанией «Кыргыз каганат» — это гидроэлектростанции «Лейлек» мощностью 5,9 мегаватта и «Чандалаш», мощностью до 30 МВТ. Эти два объекта обойдутся российским инвесторам в 46 миллионов долларов. Также планируется совместный с компанией «Альянс алтын» проект по возведению ГЭС «Джеруй» мощностью 28 мегаватт в Таласской области. Инвестиции составят 40 миллионов долларов.

По данным РКФР, в портфеле фонда семь проектов в этой сфере общей мощностью 500 мегаватт. Среди них строительство пяти малых гидроэлектростанций, восстановление одной малой ГЭС и возведение ГЭС на 100 мегаватт.

СТРАХ ПЕРЕД АТОМОМ

Дмитрий Константинов, активно работающий с госорганами, депутатами Жогорку Кенеша и общественными организациями в продвижении проектов, уверен, что нужна диверсификация в энергетике.

— К 2030 году в Узбекистане ВИЭ будет занимать до 30 процентов всей вырабатываемой энергии, в Казахстане — 15 процентов. Все страны стремятся развивать и использовать любые источники тепла и света, — считает генеральный директор «Росатом Кыргызстан».

Меньше всего делегаты от «Росатома» говорили на форуме о проектах строительства малых атомных станций, хотя приход корпорации в республику связан главным образом интересом именно в этой области. Все понимали, насколько чувствительна эта тема, особенно для экологов и зелёных, которые способны легко поднять общественность на протесты под предлогом угрозы роста онкозаболеваний, радиации и т.д. Кстати, эта кампания уже началась в соцсетях.

В стране существует урановая фобия, что объясняется наличием большого количества хвостохранилищ, оставшихся как наследие от СССР. Их реабилитация идёт тяжело и долго. Деньги, выделенные донорами на эти цели, не раз пропадали бесследно. Уже не одно поколение кыргызстанцев выросло по соседству с вредными захоронениями.

Убедить людей, что атом давно находится на службе человечества, что современные технологии позволяют максимально обезопасить работу АЭС, что они могут обеспечить энергией труднодоступные регионы, где ни ГЭС, ни ТЭЦ не построить, будет непросто. Услышим ли мы слова специалистов, что атомные станции по количеству выбросов в атмосферу чище гидроэлектростанций и требуют меньше капвложений? О том, что даже ЕС причислил атомную энергетику к зелёной энергетике. Эти доводы ещё должны дойти до сознания населения.

Об этом говорил на форуме и депутат ЖК Сеид Атамбаев, который в составе кыргызской делегации побывал на объектах «Росатома» в Воронеже и поразился увиденному.

— Меня восхитили город, Нововоронежская АЭС, инфраструктура, которая возникла благодаря строительству станции, — поделился своими впечатлениями парламентарий. — Я смотрел на современные предприятия, школы, больницы, самодостаточных людей, а это более 10 тысяч рабочих мест, и думал: «Почему мы так не можем, почему это всё не у нас?» Я пришёл к выводу, что пора у нас тоже начинать такие проекты. Однако необходимо, чтобы их одобрил народ, который нужно убедить в полезности и, главное, в безопасности АЭС. Мне лично проект «Росатома» очень понравился.

По мнению Дмитрия Константинова, мифы, связанные с АЭС, придётся развеивать. Чтобы меморандум о строительстве атомной станции малой мощности из шести блоков по 55 мегаватт, который находится на рассмотрении руководства, стал договором. Кабмин долго изучает деловое предложение россиян, по-видимому, его, как и депутатов Сеида Атамбаева и Дастана Бекешева, которого тоже впечатлила Нововоронежская АЭС, останавливает от принятия решения реакция общественности.

ПРЕЗИДЕНТ СВОЁ СЛОВО СКАЗАЛ

Стоит заметить, что во всём мире строительство подобных объектов вызывает споры, дискуссии, протесты. К общему согласию сторонники и противники атомной энергетики не приходят. В конечном счёте верх берёт прагматизм или волевое решение власти. В Беларуси, где в 2008 году решили строить АЭС, а в конце 2023 года ввели в эксплуатацию второй энергоблок, сыграло роль и то, и другое.

Зато сегодня БелАЭС — высокотехнологичный проект, отвечающий самым современным требованиям безопасности, обеспечила 40 процентов потребления страны в электроэнергии. Опыт Беларуси на этом пути бесценен для нас не только по строительству станции, но и подготовке специалистов разных профилей, организации контроля по безопасности работы объекта. Этой информацией поделилась гостья из братской республики — заместитель генерального директора Национальной академии наук Тамара Корбут.

Каким путём пойдёт наша страна в этом вопросе? Ясность внёс Садыр Жапаров. Любопытное совпадение, но это произошло 20 февраля, когда в Бишкеке проходил форум по зелёной энергетике. На встрече с жителями Иссык-Кульской и Нарынской областей он заявил, что мораторий на разработку месторождений урана будет снят. Законопроект внесён на рассмотрение парламента. Теперь осталось только ждать.

Лариса ЛИ.

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