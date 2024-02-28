Спасти экологию

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев участвовал в заседании коллегии Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Он напомнил, что сохранение уникальной экологической системы страны, создание условий для граждан, обеспечение охраны окружающей среды и природных ресурсов, в том числе биоресурсов, недр, водных ресурсов, экологии и климата, а также соблюдение требований экологической, промышленной безопасности — приоритетные задачи государства.

«Большинство семинаров мирового уровня посвящено глобальному изменению климата. Поэтому продолжение системной работы с 30-летними программами — требование времени», — сказал Бакыт Торобаев.

Заместитель председателя Кабинета министров отметил, что в Бишкеке по сравнению с прошлым годом меньше смога, что является результатом совместной работы министерства и других государственных органов. Вместе с тем поручено усилить работу, направленную на повышение качества воздуха не только в столице, но и в других крупных городах.

Кроме того, Бакыт Торобаев подчеркнул, что к предстоящему туристическому сезону необходимо провести работы на объектах вокруг озера Иссык-Куль, которые не обеспечены канализационными системами и очистными сооружениями.

В заключение он отметил ряд важных действий, которые необходимо предпринять в области геологии, и поручил уделить особое внимание выращиванию более восьми млн саженцев, посаженных благодаря инициативе Президента «Жашыл Мурас».

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