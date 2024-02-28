Сработали с прибылью

ЗАО «Кумтор Голд Компани» сообщило об итогах производственной деятельности предприятия за 2023 год.

Выручка «Кумтор Голд Компани» в 2023 году составила $849 млн при плане в $734,2 млн. Всего в 2023 году компания реализовала 13 тонн 577 кг золота. Чистая прибыль за год равна $302,4 млн при плане в $194 млн. В виде налогов и иных платежей в республиканский бюджет выплачено 17 млрд 241 млн 71 тыс. сомов.

В 2023 году объём капитальных вложений «Кумтор Голд Компани» составил $111,5 млн против $186,1 млн в 2022 году.

На руднике Кумтор введены в строй две новые башенные мельницы ультратонкого извлечения и дополнительные чаны выщелачивания. Это позволит извлекать дополнительно от 7 до 12 тысяч унций золота в год. Вместе с тем приобретено 93 единицы различной специальной техники. В прошлом году произведён запуск завода по переработке и восстановлению шин в Токмоке в тестовом режиме и началась разработка золоторудного месторождения Тоголок с запасом золота более 17 тонн. Благодаря оптимизации рабочего процесса и модернизации оборудования при проведении горных работ в прошлом году сэкономлено свыше $30 млн.

На развитие Иссык-Кульской области направлено $8 млн 389 тыс., в Фонд развития Нарынской области «Тенир-Тоо» перечислено $5 млн 33 тыс., в Фонд развития партнёрства по развитию регионов — $1 млн 597 тыс., в Фонд развития природы — $1 млн 542 тыс.

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