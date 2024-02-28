Культура поднимает голову

ISSN 1694-5492
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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании коллегии Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики.
Обсуждены итоги работы ведомства за прошлый год, а также актуальные задачи на 2024 год.
Глава Кабмина отметил, что за 2,5 года бюджет, выделяемый сфере культуры, увеличен в три раза и составил в 2023 году 7,1 млрд сомов. «Также приобретены новые музыкальные инструменты и костюмы для артистов, идёт ремонт театров, государственного цирка.
Правительство продолжит укрепление материально-технической базы учреждений культуры и поддержку талантливой молодёжи.
Отремонтируем областные, районные театры, дома культуры, музыкальные школы. В этом году начнём возводить этнокультурный комплекс близ Бишкека, а также введём в эксплуатацию здание театра «Манас»», — сказал он.
Акылбек Жапаров подчеркнул, что цифровизация должна занять важное место в театрах, библиотеках, музеях.
Председатель Кабинета министров также отметил спортивные достижения страны в прошлом году. За последние три года бюджет сферы спорта увеличился в четыре раза, в 2023 году выделено 1,7 млрд сомов.
По итогам заседания коллегии дан ряд поручений.
В рамках заседания, которое прошло в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова, Акылбеку Жапарову представили новые музыкальные инструменты, приобретённые для эстрадно-симфонического оркестра, оркестра им. К. Орозова, государственного симфонического оркестра, ансамбля «Ак-Марал» и фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан». Также показаны изданные книги для учебных заведений сферы культуры.
Дата публикации: 15:56, 28-02-2024
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