Новые татами

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов посетил Дворец спорта имени К. Кожомкула и осмотрел купленный для спортивных школ инвентарь.

В частности, приобретены шесть комплектов татами, принадлежности для футбола, волейбола, баскетбола, гандбола, бокса, 14 комплектов борцовских матов, спортивное оружие, комплекты для тяжёлой атлетики и гимнастики. Этот инвентарь распределят между спортивными учреждениями.

Эдиль Байсалов отметил важность покупки. «Это поспособствует развитию физической культуры, а также повышению результатов наших юных спортсменов», — сказал он.

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