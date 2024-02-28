Новые татами

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов посетил Дворец спорта имени К. Кожомкула и осмотрел купленный для спортивных школ инвентарь.
В частности, приобретены шесть комплектов татами, принадлежности для футбола, волейбола, баскетбола, гандбола, бокса, 14 комплектов борцовских матов, спортивное оружие, комплекты для тяжёлой атлетики и гимнастики. Этот инвентарь распределят между спортивными учреждениями.
Эдиль Байсалов отметил важность покупки. «Это поспособствует развитию физической культуры, а также повышению результатов наших юных спортсменов», — сказал он.
Дата публикации: 15:55, 28-02-2024
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