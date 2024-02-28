Для хорошего настроения горожан

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проинспектировал работу муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой».
В выездном совещании приняли участие заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Жыргалбек Шамыралиев, руководители института леса им. П. Гана, НИИ «Ботанический сад им. Э. Гареева», института биологии НАН, а также агрономы и руководство самого предприятия. Во время инспекции дан ряд поручений, связанных с улучшением экологической обстановки в столице.
Перед МП «Бишкекзеленстрой» поставлена задача основательно подготовиться к будущему сезону высадки зелёных насаждений, улучшить экологическую обстановку в городе. Градоначальник поручил совместно с лучшими биологами столицы подготовить проект по проспекту Чуй, где в ближайшее время высадят новые крупномерные растения. Глава города отметил важность реновации и мониторинг существующих зелёных насаждений, а также лечение деревьев.
Научно-исследовательский институт «Ботанический сад им. Э. Гареева» рекомендует в качестве основных пород деревьев использовать вяз, гледичию, дуб, клён, липу, тополь, сосну Палласа или крымскую, можжевельник.
Грядущий сезон посадок будет исключительным для зелёного фонда Бишкека, ведь в выборе посадочного материала теперь озеленителям помогут учёные биологи с многолетним опытом. Зелёные зоны — это создание дружелюбной атмосферы и хорошего настроения для горожан и гостей столицы!
Дата публикации: 15:54, 28-02-2024
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