Фемида: работа над ошибками

Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков не смог назвать суды полностью объективными. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам работы своего ведомства в 2023 году.

Статистика, которую привёл глава ВС, впечатляющая. Кроме количества рассмотренных уголовных дел, в 2023 году судами оправданы более 200 человек. Как признался сам Базарбеков, такое в судебной практике впервые.

Рассказывая о проводимых в системе изменениях, глава ВС посетовал, что «наряду с успехами бывают и неудачи».

— Не могу сказать, что судебная реформа достигла высокого уровня, но она продолжается до сих пор, — пояснил он. — Первое, что делается, повышается заработная плата, проводится ротация судей. Кроме этого, систему очищают от тех, кто водит знакомство с представителями криминала, в том числе с известной семьёй Райымбека Матраимова. Также мы боремся с преступностью среди судей. В этом году, например, восемь из них уволены с работы и вряд ли восстановятся в должности.

Безусловно, Замирбек Базарбеков прав, но только не в случае с судейскими зарплатами, которые, по его словам, повышаются. Сегодня должность судьи, пусть даже районного суда, — одна из высокооплачиваемых, но вряд ли этот факт может повлиять на снижение коррупции в судебных органах.

Вряд ли глава ВС будет отрицать, что высокая заработная плата стала препятствием для преступивших закон судей.

К примеру, 27 сентября 2023 года Государственный комитет национальной безопасности сообщил о задержании и заключении в следственный изолятор судьи уголовной коллегии Бишкекского городского суда Назгуль Илиязовой за получение взятки в пять тысяч долларов. По данным совета судей, соучастником проходил также судья Ленинского районного суда Нурлан Кенжебаев. В тот же день главе государства Садыру Жапарову внесли представление о временном отстранении их от должности.

«Это факт. Они задержаны. Мы знали об этом и предупреждали их. В процесс следствия и работу оперативников мы не вмешиваемся, а наоборот, поддерживаем», — прокомментировала тогда ситуацию Замирбек Базарбеков.

«Знали об этом и предупреждали». Знали о чём? О том, что судьи нечисты на руку? А о чём предупреждали? Что нельзя брать взятки или о визите чекистов?

Разве этот случай не доказывает, что заработная плата судьи не может стать препятствием на пути к коррупции?

Кстати, сразу после Нового года глава ВС проводил оперативное совещание, где обсуждалось качество рассмотрения дел следственными судьями местных судов Бишкека. Тогда Базарбаев тоже говорил, что «судьи должны быть особо внимательными при принятии материалов, рассмотрении и вынесении решений», а также акцентировал внимание на том, что необходимо обеспечить независимость судейского корпуса. За каждое допущенное нарушение судьи должны нести ответственность.

Наиболее «яркий» пример работы слуг Фемиды — это решение судьи Сокулукского районного суда Кыялбека Токтомаматова, вынесшего непростительно мягкий приговор Азамату Эстебесову, который надругался над своей женой Асель Ногойбаевой и изуродовал до неузнаваемости лицо несчастной женщины. Тем не менее, вердикт суда просто шокирующий — три года пробационного надзора.

А 27 сентября 2023 года областной суд отменил это решение, приговорив Азамата Эстебесова к восьми годам лишения свободы. Судья Кыялбек Токтомаматов за своё «добродушие» к насильнику поплатился должностью.

В ноябре 2023 года Замирбек Базарбеков во время рабочей поездки по Ошской области заявил об отдельных фактах грубого нарушения требований процессуального законодательства со стороны судей и потребовал вести работу, строго следуя требованиям законодательства.

Будут ли принимаемые им меры по объективности судей и их честности эффективными, можно будет посмотреть по итогам полугодия работы Верховного суда.

Любовь БОРИСЕНКО.

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