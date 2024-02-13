Порядок начнётся с милиции

В республике проходит широкомасштабный форум «Безопасная страна — стабильное будущее». Проводят его сотрудники правоохранительных органов во всех регионах страны.

В рамках этого мероприятия общественности представили Национальную программу по борьбе с преступностью и конкретный план её выполнения.

Проводя онлайн-совещания с низовыми подразделениями МВД, заместитель министра Улан Ниязбеков акцентировал внимание на тесном сотрудничестве с общественностью, что, по его мнению, вносит значимый вклад в предупреждение преступности.

— Мы организовали информационно-пропагандистскую работу, отражающую достижения органов внутренних дел по укреплению общественной безопасности за последние три года, — заявил он. — Осуществляется информирование населения о деятельности органов внутренних дел. Необходимо организовывать встречи с населением, доводить до общественности результаты деятельности милиции. Обращаюсь ко всему личному составу органов внутренних дел: сделайте всё возможное, чтобы наша работа была результативна, профессиональна. Помните свою присягу, данную народу и государству. Наша деятельность по защите прав и свобод граждан, предоставление качественного сервисного обслуживания — это требование времени. Для укрепления внутренней безопасности страны, улучшения условий жизни людей нужно вывести на более высокий уровень работу по охране общественного порядка и борьбе с преступностью.

По словам Улана Ниязбекова, порядок выполнения Национального плана не ограничивается проведением форума, это лишь первоначальный этап плана. В дальнейшем активная работа по его выполнению должна проходить уже на местах.

В частности, главы местных управ уже проводят соответствующие мероприятия в районах и городах, а начальники территориальных отделов внутренних дел — в айыл окмоту.

Заместитель министра призвал конкретно обозначить работу, которую должны выполнить все субъекты, и призвал взять на себя ответственность за успешное выполнение Национального плана. По итогам его выполнения будет дана оценка работе каждого государственного органа.

По словам Улана Ниязбекова, первые руководители городских, областных, районных органов внутренних дел на своих ответственных участках должны заниматься не только раскрытием зарегистрированных преступлений, но ещё и усилением работы по предупреждению преступности и её профилактике.

Позже, выступая на совещании с руководителями соответствующих служб центрального аппарата МВД, главных управлений и управлений внутренних дел в областях, Уланбек Ниязбеков напомнил, что руководители должны уделять внимание духовно-нравственному развитию сотрудников.

Как отметил заместитель министра, необходимо устранить имеющиеся недостатки и провести качественную работу по предотвращению, пресечению, профилактике негативных явлений.

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