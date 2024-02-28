Подписан План взаимодействия

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В здании Центрального аппарата Государственной таможенной службы состоялась двусторонняя встреча председателя С. Исабекова с главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке А. Роговым.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по части повышения квалификации кадров таможенных органов, активизации вопросов институционального развития и проведения международных, региональных учебных тренингов и семинаров с привлечением международных экспертов, в том числе представителей Всемирной таможенной организации. Рассмотрена реализация бюджетного проекта «Наращивание потенциала Кыргызской Республики в области трансграничного сотрудничества и развития экономических взаимосвязей» и задачи на 2024 год.
Далее состоялось подписание Плана взаимодействия между Государственной таможенной службой и Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке на 2024 год. По итогам встречи состоялась передача многофункциональных устройств в количестве двух единиц для деятельности региональных таможенных органов.
Дата публикации: 15:51, 28-02-2024
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