Подписан План взаимодействия

В здании Центрального аппарата Государственной таможенной службы состоялась двусторонняя встреча председателя С. Исабекова с главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке А. Роговым.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по части повышения квалификации кадров таможенных органов, активизации вопросов институционального развития и проведения международных, региональных учебных тренингов и семинаров с привлечением международных экспертов, в том числе представителей Всемирной таможенной организации. Рассмотрена реализация бюджетного проекта «Наращивание потенциала Кыргызской Республики в области трансграничного сотрудничества и развития экономических взаимосвязей» и задачи на 2024 год.

Далее состоялось подписание Плана взаимодействия между Государственной таможенной службой и Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке на 2024 год. По итогам встречи состоялась передача многофункциональных устройств в количестве двух единиц для деятельности региональных таможенных органов.

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