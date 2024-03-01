Пять звёзд и всё включено

Деловые круги Турции и нашей страны определили наиболее приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Специальный форум представителей крупного бизнеса двух стран проходит сейчас в Бишкеке. Для участия в нём в столицу прибыли более 50 владельцев медицинских, фармацевтических, гостиничных, горнодобывающих, логистических и других компаний.

Такого рода мероприятия организовываются не просто для того, чтобы собрать единомышленников на одной площадке, но и чтобы представители бизнес-сообществ могли напрямую договориться о совместной работе, завести полезные связи и наладить контакты.

Турция — один из основных наших торговых партнёров. В 2022 году на её долю приходилось 5,2% внешнеторгового баланса страны.

Накануне открытия форума глава Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с представителями ряда турецких компаний. Отмечена заинтересованность обеих сторон в практической реализации перспективных проектов в лёгкой промышленности, медицины, фармацевтики, образования и других отраслей.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что наша сторона готова создать все условия турецким бизнесменам для удобного ведения их бизнеса.

В ходе обсуждения уже на самом форуме значительное внимание уделено сотрудничеству в аграрном секторе и перерабатывающей промышленности, а именно поиску возможностей, которые бы позволили увеличить экспорт сельхозпродукции.

К примеру, если поставка фасоли в Турцию налажена уже давно, то об увеличении продаж других, столь же экологически чистых сельхозпродуктов с маркировкой «Сделано в Кыргызстане», предпринимателям только придётся договориться.

— Товарооборот между странами в прошлом году превысил полтора миллиарда долларов, — заявил Акылбек Жапаров. — В частности, наиболее результативное сотрудничество достигнуто в текстильной и лёгкой промышленности и по линии вооружений. Хочу вас проинформировать, что нами начат процесс улучшения законодательной базы по созданию благоприятного инвестиционного климата.

Акылбек Жапаров в рамках официального визита в Анкару 11 февраля 2024 года ознакомился с деятельностью нескольких местных крупных компаний. В частности, он посетил логистический центр электронной коммерции Trendyol и дал поручение министру экономики и коммерции рассмотреть возможность открытия представительства этой компании в Бишкеке и Чуйской области и активизировать онлайн-торговлю в стране.

Во время работы экономического форума для того, чтобы продемонстрировать турецким бизнесменам свою продукцию, отечественные предприниматели организовали специальную выставку. В качестве экспонатов — мёд, орехи, изделия из хлопка и войлока, текстиль и многое другое.

— Среди моих друзей есть те, кто уже давно и успешно ведёт свой бизнес с кыргызстанскими коллегами, — рассказал «СК» владелец фармацевтической компании Ахмед Огуз. — Я же приехал сюда впервые и только начинаю путь к партнёрству. Изучал ваш экономический потенциал, проводил консультации по налоговому, таможенному и другому законодательству. Думаю, здесь у меня будут хорошие перспективы для развития моего бизнеса. Тем более фармацевтическая отрасль у вас не особо развита, так что, полагаю, у нас есть большие шансы преуспеть.

Кстати, об увеличении масштабов сотрудничества говорили и лидеры двух стран Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Алма-Ате в начале ноября 2023 года. Тогда президенты обсудили вопросы кыргызско-турецкого взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-технической и других сферах.

Возвращаясь к теме проходящего в республике форума, как местные, так и турецкие предприниматели отметили, что условий для ведения бизнеса в нашей стране достаточно. Упрощена его регистрация, работают налоговые преференции для вновь открывшихся предприятий, действует мораторий на необоснованные проверки и другие.

Выгода открывать бизнес у нас ещё и в другом — относительно недорогая электроэнергия, достаточно рабочих рук, и самое главное — доступ к рынкам Евразийского экономического союза. Тем более страна сейчас активно развивает как автомобильную, так и железнодорожную логистику.

Гости и хозяева встречи особо остановились ещё на одной перспективной отрасли двустороннего сотрудничества — туризме. Именно для этого на форум прибыли представители турецкого гостиничного бизнеса. Если среди соотечественников пляжи Анталии популярны, то туристы из Турции пока не такие частые гости. Зато турецкий гостиничный бизнес у нас процветает. Достаточно сказать, что только в столице открыто несколько пятизвёздочных отелей. Также на специальной кафедре Кыргызско-Турецкого университета именно преподаватели из Турции готовят специалистов для сферы туризма.

Ознакомиться с логистическим потенциалом хотят и турецкие транспортные компании. По словам руководителя одной из них Эркана Башбоги, цель визита — укрепление дружественных связей и наращивание двустороннего сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Резюмируя предварительные итоги форума, глава турецкой делегации Явуа Алтун заявил, что Кыргызстан — стабильная во всех отношениях страна и, как показали предыдущие годы, двустороннее сотрудничество хорошо развивалось и перспектив, чтобы этот процесс ускорился, много.

СПРАВКА «СК»

Турция — первая страна, признавшая независимость Кыргызстана. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 29 января 1992 года. В 1992 году открыты посольства в Бишкеке и Анкаре. Отношения между Турцией и Кыргызстаном находятся на уровне стратегического партнёрства во всех областях.

Любовь БОРИСЕНКО, Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Любови БОРИСЕНКО.

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