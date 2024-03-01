Кыргызстан-Монголия: расширяется политический диалог

Президент Садыр Жапаров принял председателя Великого государственного хурала Монголии Гомбожавына Занданшатара.

Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов кыргызско-монгольского сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.

Президент Садыр Жапаров отметил, что в течение последнего года наблюдается положительная динамика сотрудничества между Кыргызстаном и Монголией, в частности, расширен политический диалог и активно продвигаются экономические связи. В рамках соглашений в сфере образования активно идёт обмен студентами для изучения кыргызского и монгольского языков. И подчеркнул важность развития торгово-экономических отношений между странами, а также большие возможности сотрудничества в области горнодобывающей отрасли.

Президент на встрече выразил признательность монгольской стороне за поддержку присоединения Кыргызстана к Соглашению о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог, а также за поддержку кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Председатель Великого государственного хурала Монголии выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества по различным направлениям, в особенности в сфере межпарламентского сотрудничества. Гомбожавын Занданшатар отметил, что в Монголии приветствуют активные усилия Кыргызстана по борьбе с преступностью и коррупцией. По словам спикера монгольского парламента, это создаёт благоприятную инвестиционную среду, в связи с чем монгольские инвесторы выражают заинтересованность в ведении бизнеса в Кыргызстане. Также высокий гость передал Президенту Садыру Жапарову послание Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

На встрече стороны подчеркнули глубокие исторические и культурные связи между Кыргызстаном и Монголией, богатство общего наследия кочевой культуры и традиций. Президент Садыр Жапаров отметил, что подписанные в ходе визита двусторонние документы свидетельствуют о дальнейшем укреплении дружественных отношений между странами. Он передал свои приветствия и наилучшие пожелания Президенту Монголии Ухнаагийну Хурелсуху и отметил, что ожидает его с официальным визитом в Кыргызскую Республику в удобное для него время.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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