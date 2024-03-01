Помогает парламентская дипломатия

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, посетившим Кыргызскую Республику с официальным визитом.

Сначала главы парламентов обменялись мнениями в узком кругу, а затем в расширенном составе обсудили

вопросы наращивания политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Торага Нурланбек Шакиев отметил, что кыргызский и монгольский народы объединяют не только социально-экономическое сотрудничество, но и исторические и культурные связи, уходящие вглубь веков кочевой жизни.

«С удовлетворением хочу отметить динамичное развитие двусторонних отношений в последние годы. В прошлом году глава Кыргызстана совершил официальный визит в Монголию, в ходе которого подписана совместная декларация об установлении дружбы и сотрудничества. Кроме того, достигнуты договорённости, направленные на расширение взаимодействия в различных сферах, открыто посольство Кыргызской Республики в Монголии», — сказал он.

Говоря об углублении межпарламентского диалога, торага подчеркнул важную роль парламентской дипломатии в реализации достигнутых договорённостей.

«В этой связи необходимо активизировать работу в этом направлении. В настоящее время в Жогорку Кенеше создана депутатская группа дружбы по сотрудничеству с Монголией. Также нужно развивать партнёрство между профильными комитетами и аппаратами парламента. Уверен, что ваш официальный визит поспособствует активизации дальнейших отношений», — добавил он.

На встрече также обсуждались торгово-экономические отношения.

«Для кыргызской стороны особый интерес представляет усиление экономического сотрудничества в сферах горнодобывающей промышленности, текстильного и швейного производства, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции. Мы готовы экспортировать в Монголию экологически чистую агропромышленную продукцию, производимую в Кыргызстане», — сказал Нурланбек Шакиев, предложив проработать транспортно-логистические вопросы.

Выступил он и с инициативой активно внедрять опыт взаимного изучения историко-культурного наследия.

В свою очередь председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар поблагодарил торага Нурланбека Шакиева за тёплый приём и остановился на аспектах кыргызско-монгольского сотрудничества.

«В прошлом году открыт авиамаршрут «Бишкек — Улан-Батор», что способствовало ещё большему расширению двустороннего взаимодействия. Открылись новые возможности для сотрудничества в сфере туризма, увеличился пассажиропоток. Монгольскому народу интересно увидеть живописную природу Кыргызстана и Иссык-Куля — жемчужины мира», — сказал Гомбожавын Занданшатар и напомнил о том, что побывал в Кыргызстане десять лет назад.

«Я заметил, что ваша страна добилась большого прогресса и развития за последние годы», — добавил он.

Касаясь темы культурно-гуманитарного сотрудничества, глава парламента Монголии выступил с инициативой создать условия для обучения студентов обеих стран в высших учебных заведениях.

«Кроме того, нам надо укреплять торговые отношения. Объём текущего товарооборота не в полной мере удовлетворяет имеющийся потенциал и растущий спрос. В этой связи необходимо принимать эффективные меры в этой сфере», — сказал Гомбожавын Занданшатар, выразив готовность поставлять в Кыргызстан мясную продукцию и высококачественные шерстяные ткани.

В завершение своего выступления он пригласил делегацию Жогорку Кенеша во главе с торага Нурланбеком Шакиевым на форум «Трансалтайский диалог по устойчивому развитию», который пройдёт в Монголии в этом году.

Далее Нурланбек Шакиев и Гомбожавын Занданшатар подписали Меморандум о сотрудничестве между парламентами Кыргызстана и Монголии. В нём предусмотрено создание Комиссии по сотрудничеству между Жогорку Кенешем и Великим государственным хуралом, а также включены положения, направленные на дальнейшее углубление межпарламентского сотрудничества. В том числе установление взаимодействия на уровне профильных комитетов, депутатских групп дружбы, укрепление связей на международной площадке.

Отметим, что во время визита Гомбожавын Занданшатар посетил Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит».

Гомбожавын Занданшатар возложил цветы к мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года.

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