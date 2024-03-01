Монголия стала ближе

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл переговоры с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом.

Они обсудили двустороннее взаимодействие в торгово-экономической, транспортной, горнодобывающей, промышленной, туристической, экологической, культурно-гуманитарной сферах.

Глава Кабмина особо подчеркнул положительные итоги состоявшегося в 2023 году государственного визита Президента Садыра Жапарова в Монголию, придавшего мощный импульс дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Также он акцентировал внимание на возможности наращивания взаимного товарооборота в части поставок

отечественной экологически чистой сельскохозяйственной продукции в Монголию.

Акылбек Жапаров отметил, что текстильная и швейная промышленности — приоритетные отрасли, в связи с чем наша страна готова использовать опыт партнёра в этой сфере для выхода отечественной продукции на рынки не только соседних государств, но и ближнего и дальнего зарубежья.

Они также обсудили сотрудничество в туристической сфере. В данном контексте достигнута договорённость об активизации сотрудничества, включая обмен опытом, организацию совместных мероприятий и реализацию инвестиционных проектов.

В свою очередь председатель Великого государственного хурала отметил положительную динамику во взаимоотношениях между странами и подчеркнул важность проведения в ближайшее время очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Гомбожавын Занданшатар озвучил поддержку монгольской стороны по присоединению Кыргызстана к многостороннему Соглашению о международных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог и подчеркнул, что это станет положительным моментом в транспортно-логистической и товарооборотной сферах сотрудничества как двустороннего, так и многостороннего формата. Он также выразил заинтересованность во взаимодействии в рамках Всемирных игр кочевников, акцентируя внимание на общности культур и истории двух стран.

Председатель парламента Монголии поблагодарил кыргызскую сторону за предоставляемые их студентам стипендиальные места в вузах нашей страны и призвал к дальнейшему совместному сотрудничеству в научно-исследовательской и образовательной сферах.

По итогам встречи подписаны двусторонние документы. В частности, Меморандумы о взаимопонимании между Национальным банком и Банком Монголии; между Нацбанком и Комиссией по финансовому регулированию; о сотрудничестве между ОАО «Кыргызалтын» и Банком Монголии; Ветеринарной службой и Главным управлением ветеринарии при правительстве Монголии; о взаимопонимании о двустороннем сотрудничестве между Агентством по защите депозитов и Корпорацией по страхованию вкладов.

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