ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с делегацией Суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во главе с исполняющим обязанности председателя Алексеем Дроновым.
Они обсудили взаимодействие в рамках интеграционного объединения, в частности, отметив важность беспристрастного и объективного рассмотрения обращений и предоставления разъяснений по праву и юрисдикции Союза. Особое внимание уделено вопросам сотрудничества, в том числе по созданию условий для развития единого экономического пространства, свободного передвижения товаров без барьеров и ограничений.
В завершение стороны также обменялись мнениями по усилению полномочий судов и подготовке специалистов в области международного экономического права.
Дата публикации: 15:55, 01-03-2024
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