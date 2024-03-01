Суд Союза

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с делегацией Суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во главе с исполняющим обязанности председателя Алексеем Дроновым.

Они обсудили взаимодействие в рамках интеграционного объединения, в частности, отметив важность беспристрастного и объективного рассмотрения обращений и предоставления разъяснений по праву и юрисдикции Союза. Особое внимание уделено вопросам сотрудничества, в том числе по созданию условий для развития единого экономического пространства, свободного передвижения товаров без барьеров и ограничений.

В завершение стороны также обменялись мнениями по усилению полномочий судов и подготовке специалистов в области международного экономического права.

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