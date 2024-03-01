Страна открыта для партнёров

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в кыргызско-турецком бизнес-форуме в Бишкеке.
В своей речи он отметил, что 2023 год стал плодотворным для двусторонних отношений: в частности, для углубления экономических связей в Анкаре создано Торговое представительство Кыргызстана, а объём товарооборота вырос до $1,5 млрд.
«Кабинет министров готов обсудить новые идеи и инициативы, которые укрепят партнёрство и приведут к взаимному процветанию наших стран», — сказал Акылбек Жапаров.
Он также рассказал о приоритетных направлениях работы в сфере зелёной экономики, цифровизации, торгово-логистической инфраструктуры, информационных технологий, возобновляемых источников энергии, особо отметив действующий Парк креативной индустрии. «Он включает 99 видов деятельности и обеспечивает максимально выгодные налоговые условия для бизнеса. В целях привлечения в страну высококвалифицированных иностранных ИТ-специалистов реализуется пилотный проект по присвоению статуса «Цифрового кочевника» иностранцам. Мы делаем всё возможное для продвижения данных направлений и готовы к взаимовыгодному и многовекторному сотрудничеству с каждым заинтересованным участником, страной и партнёром», — заключил Акылбек Жапаров.
Дата публикации: 15:54, 01-03-2024
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