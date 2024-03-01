Продолжая диалог

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с представителями ряда турецких компаний.
Отмечена обоюдная заинтересованность в практической реализации перспективных проектов в сфере лёгкой промышленности, медицины, фармацевтики и образования.
Глава Кабмина заявил о необходимости практической реализации достигнутых договорённостей и добавил, что кыргызская сторона готова создать для турецких предпринимателей все условия для комфортного ведения бизнеса.
Стоит отметить, что встреча стала продолжением переговоров, прошедших в Анкаре, в рамках официального визита главы Кабмина в Турцию.
Дата публикации: 15:53, 01-03-2024
ПОИСК ПО АВТОРАМ: