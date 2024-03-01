Продолжая диалог

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с представителями ряда турецких компаний.



Отмечена обоюдная заинтересованность в практической реализации перспективных проектов в сфере лёгкой промышленности, медицины, фармацевтики и образования.

Глава Кабмина заявил о необходимости практической реализации достигнутых договорённостей и добавил, что кыргызская сторона готова создать для турецких предпринимателей все условия для комфортного ведения бизнеса.

Стоит отметить, что встреча стала продолжением переговоров, прошедших в Анкаре, в рамках официального визита главы Кабмина в Турцию.

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