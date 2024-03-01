«Сделано в Кыргызстане»!

Президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство предприятия по выпуску и реализации автомобилей в Сокулукском районе Чуйской области.

Основная деятельность проекта ориентирована на сборку электромобилей, коммерческих, легковых авто, специальной техники, а также продажу транспортных средств и соответствующей продукции на международном рынке.

Строительство и запуск предприятия реализуют Кабинет министров, местные предприятия совместно с китайской компанией China Hubei Zhuoyue Group. Объём инвестиций первого этапа составит $115 миллионов, проектная мощность — более 80 тысяч автомобилей в год.

В своём выступлении глава государства отметил, что проводимая инвестиционная политика, включая предоставление налоговых преференций, создаёт благоприятные условия для инвесторов. Президент особо акцентировал, что без привлечения внешних инвестиций невозможно добиться быстрого экономического развития. Он выразил уверенность, что данный инвестиционный проект придаст большой импульс развитию автомобильной промышленности республики, увеличению доли отрасли в ВВП и созданию дополнительных рабочих мест. Садыр Жапаров подчеркнул, что наряду с обеспечением благоприятных условий в отрасли надо стремиться к созданию национального автомобильного бренда Кыргызстана через выпуск автомобилей, производство автозапчастей для импорта и развитие международной торговли.

Президент обозначил, что достижение этой цели позволит устранить препятствия, которые мешают развитию этой отрасли, снизит связанные с этим затраты, увеличит экономические доходы страны и создаст рабочие места, и отметил, что столь большой проект, который реализуется в нашей стране, нуждается во всесторонней поддержке, и пожелал, чтобы это предприятие стало важным началом для

создания бренда «Сделано в Кыргызстане».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь сообщила, что начало реализации проекта — это результат стратегического партнёрства двух стран. Она поблагодарила главу государства за личное внимание и поддержку делового сотрудничества между двумя странами и выразила надежду, что благодаря общим усилиям проект будет реализован и станет образцовым в углублении взаимодействия Кыргызстана и Китая.

Запуск предприятия по выпуску и реализации автомобилей ожидается в августе текущего года.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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