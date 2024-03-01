Между небом и раем

Кыргызский национальный музей изобразительных искусство пригласил всех на замечательную фотовыставку с романтическим названием «Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан», в формате которой также прошли презентации книги «Комплексные исследования озера Иссык-Куль», фотоальбома и сайта manas.su.

Открывая её и приветствуя участников и гостей, глава Кабмина и руководитель президентской администрации Акылбек Жапаров отметил, что авторы проекта с большим энтузиазмом провели комплексное исследование озера Иссык-Куля и создали профессиональные снимки.

— Эти фотографии не просто завораживают, но и призывают к бережному и трепетному отношению к природе, её богатствам, изучению и сохранению их для будущего человечества. От имени Президента КР, Кабинета министров выражаем благодарность команде учёных и единомышленников, которые совершили экспедицию протяжённостью более 15 тысяч километров с охватом всех регионов Кыргызстана, создав более шести тысяч высококлассных фотографий с уникальной природой нашей родины и передавших в дар Кыргызскому национальному музею эти прекрасные произведения фотоискусства.

Далее глава Кабмина акцентировал, что эта профессиональная работа не останется без внимания госучреждений, и, прежде всего, Национальной академии наук, Российской академии наук и общественных организаций. Он поимённо перечислил авторов проекта, назвав Михаила Флинта — ведущего российского учёного-биоокеанолога, доктора биологических наук, академика РАН; Владимира Онопко — технического специалиста и консультанта в области современного фотооборудования, генерального директора компании «Фото-Юнит»; Петра Завьялова — заместителя директора Института океанологии имени П. Ширшова, доктора географических наук, члена-корреспондента РАН; Салмора Алымкулова — соавтора проекта и организатора научных исследований, лауреата Госпремии по науке и технике КР, доктора технических наук, профессора.

Авторы фотографий Михаил Флинт и Владимир Онопко представили 60 фотографий, сделанных во время масштабных фотоэкспедиций по всем регионам республики, по самым красивым уголкам природы. Лучшие их фотоснимки представлены на выставках в Москве, Калининграде и Твери. При поддержке Фонда фундаментальных наук России в одном из ведущих издательств РФ «Паулсен» вышел в свет фотоальбом, в который вошло 200 снимков, представляющих широкое разнообразие и красоту природы нашей страны.

Фотовыставки и альбом стали важным шагом в знакомстве жителей многих стран планеты с нашей уникальной природой. Фотовыставка — это подлинное путешествие по Кыргызстану, расположенному в самом центре Евразийского континента. Фотографы запечатлели в своих незаурядных, особенно с технической точки зрения, работах практически все чарующие путешественников уголки природы и прекрасные ландшафты республики.

Мы видим замечательные картины ущелий Ала-Арча, Кызыл-Суу, Боома, Семёновского, Григорьевского, Орто-Токой, Кок-Жаныка, Барскоона, Токтогула, Чычкана, Итигара, озёр Сары-Челек, Таш-Кумыр, Туз-Коль, Сон-Куль, перевалов Кызарт, Кок-Бель, Тоо-Ашу, Ала-Бель.

Как рассказали сами авторы фото, своё путешествие они начали с Иссык-Куля, потому что, по их мнению, когда говорят «Кыргызстан», первое, о чём все вспоминают, это прекрасное озеро. Иссык-Куль — второе по величине озеро в мире, лежащее на высоте 1600 метров в обрамлении гор. Иссык-Куль поразительно красив, считают авторы проекта: каждая смена погоды, каждый его закат, каждое отражение облаков в его водах — это неповторимое природное действо. «Но проехав более 15 тысяч километров по Кыргызстану, мы можем сказать, что Иссык-Куль — это лишь небольшая часть величия и красоты природы вашей страны», — вдохновенно повторяют фотографы.

Фотографии открывают нам поражающие воображение необыкновенные природные контрасты. К берегу Иссык-Куля спускаются древние красные известняки ущелья Сказка. Покрытые снегом горные вершины и безжизненные чёрные скалы соседствуют с арчовыми лесами, богатейшими высокогорными пастбищами.

Снимки демонстрируют, как рядом с бешеными по темпераменту реками, которые, освобождая себе путь, сдвигают в стороны огромные валуны, лежат, будто вмороженные в провалы между горными хребтами, прозрачные озёра. Эта природная красота погружена в чистейший, обладающий осязаемой плотью, горный воздух, который делает видимыми мельчайшие детали пейзажей.

Перечислить все символы красоты и разнообразие природы страны невозможно. Каждый поворот горной дороги, каждый километр пути по межгорным долинам, иногда просто взгляд в другом направлении открывают совершенно новое в окружающем мире местной природы. Она — не только главное богатство страны, но и общее богатство мира. В этом авторы выставки просто убеждены и считают, что все должны обязательно её увидеть. Неповторимая по своей красоте и совершенно разная в различных частях республики, она делает Кыргызстан по-настоящему уникальным на мировом уровне.

Участники экспедиции убеждены, что неповторимая по своей красоте в разных областях наша страна и природа — это общее богатство человечества. Она, как удивительный храм, входя в который, вы переходите в иное обогащающее человека душевное состояние, а покидая, уносите это состояние с собой. Есть уверенность, что фотографии, представленные на выставке, передадут всем это ощущение и откроют для всех удивительную часть нашей общей планеты, которой и считается удивительный и разноликий на природные ландшафты Кыргызстан.

Авторы выставки «Между небом и озером Иссы-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан» надеются, что представленные на ней фотографии откроют удивительный мир и прекрасное лицо Матери-природы…

Кроме того, разработан и представлен сайт www.manas.su, где представлена большая часть коллекций фотографий природы, показаны отечественные досто-примечательности, традиции, обычаи, национальная кухня, описание эпоса «Манас.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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