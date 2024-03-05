Ворота в Китай

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и член Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарь партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуй провели трёхстороннюю встречу в Кашгаре.

Акылбек Жапаров отметил, что исторически и в силу своего расположения так сложилось, что и наша республика становится для Китая воротами в направлении сразу нескольких стран Центральной Азии.

«Поэтому проект строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» окажет неоценимое позитивное влияние на динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества между тремя государствами», — сказал Акылбек Жапаров, отметив, что при совместном финансировании сторон разработано и утверждено технико-экономическое обоснование проекта.

Кроме того, глава Кабмина подчеркнул необходимость оптимизации работы контрольно-пропускного пункта «Иркештам», добавив, что сейчас одной из серьёзных проблем, связанных с функционированием объекта и подлежащих решению, является недостаточная пропускная способность. «Вопрос увеличения объёма грузопропускаемости «Иркештама» актуален как для кыргызской и китайской, так и узбекской сторон. В данном контексте важным для наших стран представляется увеличение пропускной способности путём модернизации пунктов пропуска, расширения территорий и оснащения современными средствами таможенного контроля», — сказал Акылбек Жапаров. Он добавил, что закупят современные инспекционно-досмотровые комплексы с высокой пропускной способностью до 125 машин в час и уже в текущем году их установят на пунктах пропуска «Иркештам» и «Торугарт». Кыргызская сторона ставит своей целью увеличение пропускной способности через каждый из них до 1000 машин в сутки.

В ходе трёхсторонней встречи глава Кабмина призвал к переговорам по развитию мультимодальных перевозок. По его словам, Кыргызстан, Китай и Узбекистан могут активно использовать преимущества географической близости для развития трансграничной электронной торговли. Например, создавать пояса экономического развития вокруг приграничных зон через открытие центров международной торговли, комплексных бондовых зон. «Убеждён, что с учётом поставленных лидерами наших стран перед нами задач мы вместе с вами станем успешно продвигать наше многоплановое партнёрство», — заключил председатель Кабинета министров.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в свою очередь подчеркнул историческое значение трёхсторонней встречи. Он отметил динамичный рост торгового оборота между странами. Кроме того, узбекская сторона выразила заинтересованность в развитии мультимодальных транспортных маршрутов, поддержав создание совместного предприятия при строительстве железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Член Политбюро ЦК КПК, секретарь партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуй выразил поддержку предложениям кыргызской стороны и отметил заинтересованность в развитии двусторонних и многосторонних отношений, продвижении торгово-экономических связей.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать сотрудничество и регулярно проводить такие встречи.

Во время рабочей поездки Акылбек Жапаров также встретился с членом Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарём партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуем.

Глава Кабмина с удовлетворением отметил, что данная встреча позволила сверить часы по повестке дня кыргызско-китайского сотрудничества, и что страны всегда поддерживают друг друга по каждому вопросу.

Говоря о предпринимаемых Кыргызстаном усилиях по повышению пропускной способности контрольно-пропускных пунктов «Иркештам» и «Торугарт», Акылбек Жапаров сообщил, что сейчас объекты работают с 7-дневным 14-часовым рабочим графиком и совместно с Китаем нацелены на переход на круглосуточный режим, то есть 24/7.

Председатель Кабинета министров затронул вопросы создания ленточного конвейера с угольной базой в районе КПП «Иркештам», где отведён соответствующий земельный участок под проект, а также открытие нового пункта пропуска «Бедел» на кыргызско-китайской границе и строительство автомобильной дороги «Барскоон — Учтурфан — Аксу». «Несомненно, «Бедел» откроет новую веху в истории дружбы наших стран, внесёт большую дополнительную лепту в увеличение грузопотока из Китая в страны Центральной Азии и дальше», — сказал Акылбек Жапаров.

В свою очередь секретарь партийного комитета СУАР КНР Ма Синьжуй поблагодарил гостя за визит в Кашгар, отметив важность достигнутых лидерами двух стран договорённостей, и поддержал предложения кыргызской стороны. «Район Синьцзян играет большую роль в реализации инициативы «Один пояс — один путь», потому что мы граничим с Кыргызстаном. Поэтому ваш визит имеет очень важное значение», — сказал Ма Синжуй.

Кроме того, стороны подробно обсудили энергетику, недропользование, экспорт сельскохозяйственной продукции, электронную торговлю и бондовые зоны.

В завершение встречи Акылбек Жапаров предложил открыть авиасообщение по маршруту Ош — Кашгар — Ош и пригласил секретаря партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуя и главу Народного правительства СУАР Эркина Тунияза посетить Кыргызстан с рабочим визитом.

Кроме этого, Акылбек Жапаров, Абдулла Арипов, Ма Синжуй посетили таможенный терминал «Улуу чат». Им рассказали, что там планируется построить специальный контрольный склад для хранения товаров, ввозимых через Кыргызстан.

Далее главы делегаций осмотрели контрольно-пропускной пункт «Иркештам», где китайская сторона представила проект по строительству ленточного конвейера. По проекту одна его сторона расположена в Кыргызстане с угольной базой, а другая — в Китае. Это создаст благоприятные условия для экспорта угля.

Китайская сторона также представила недавно построенный «мост Дружбы» на контрольно-пропускном пункте «Иркештам». Его запуск поспособствует ускорению пропускного процесса.

Во время рабочей поездки Акылбек Жапаров встретился с представителями ряда компаний и руководителями банков в Кашгаре. «Высокий уровень политического диалога даёт возможность продвижения экономических вопросов между Кыргызстаном и регионами Китая. Сегодня в нашей республике китайские компании реализуют международные и инфраструктурные проекты, в том числе в области строительства, энергетики, строительства дорог, модернизации аэропортов», — сказал глава Кабмина.

Он предложил банкам рассмотреть возможность инвестирования в Кыргызстан, участия в проектах по строительству гидроэнергетических, солнечных и ветряных электростанций.

Также глава Кабмина встретился с руководителями компании «Сани» и рассказал о наших благоприятных инвестиционных условиях. Кроме того, Акылбек Жапаров переговорил с руководством крупной компании, специализирующейся на переработке, хранении и экспорте сельскохозяйственной продукции, расположенной в Кыргызской автономной области Кызыл-Суу. Они обменялись мнениями по поставкам экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай, хранению на контрольных складах и дальнейшему продвижению на рынок.

Помимо этого, Акылбек Жапаров посетил Кашгарскую свободную экономическую зону. Он осмотрел выставочный павильон, где есть специально отведённые места для товаров, произведённых в Кыргызстане, и уже выставлены некоторые виды продукции. Далее глава Кабмина посетил бондовый склад Нарынской свободной экономической зоны в Кашгарской свободной экономической зоне. Отметим, что 9 декабря 2023 года в соответствии с договором, заключённым между СЭЗ «Кашгар» и СЭЗ «Нарын», бондовый склад передан в пользование СЭЗ «Нарын».

Также Акылбек Жапаров посмотрел бондовый склад государственного предприятия «Кыргызпочтасы» в Кашгаре. Товары, проданные на основе электронной торговли на складе, станут отсортировываться и отправляться по адресам.

Кроме этого, глава Кабмина посетил культурный центр в Артыш Кызыл-Суйской кыргызской автономной области. Там ему рассказали о жизни и быте кыргызов, переселившихся на данные территории, представили исторические экспонаты.

Кроме того, делегация Кыргызстана во главе с Акылбеком Жапаровым посетила в культурном центре музей, посвящённый эпосу «Манас». Там представлены музыкальные произведения на национальных инструментах.

Акылбек Жапаров подарил культурному центру национальный шырдак, а также отметил, что в ближайшее время ему передадут музыкальные инструменты. Кроме того, глава Кабмина поручил Министерству культуры, информации, спорта и молодёжной политики укрепить сотрудничество Артышского культурного центра и Кыргызского национального театра «Манас» в Бишкеке.

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