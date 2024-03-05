На повестке горная проблематика

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Кыргызстан с визитом посетил принц Рахим Ага Хан, глава Исполнительного комитета Фонда Ага Хана по экономическому развитию (АКФЭД) и сопредседатель комитета по рассмотрению бюджета Организацией Ага Хана по развитию (АКДН).
В международном аэропорту «Манас» принца Рахима Ага Хана встретил первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев.
Стороны провели короткую встречу, на которой основное внимание уделили приоритетным вопросам двустороннего сотрудничества Кыргызской Республики с Организацией Ага Хана по развитию (АКДН) и её проектной деятельности в стране в социально-экономической и образовательной сферах. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся привлечения международного внимания к горной проблематике, и совместной разработки инициатив по охране окружающей среды, а также стремления к устойчивому и сбалансированному экономическому развитию.
Дата публикации: 15:58, 05-03-2024
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