Главная цель — улучшить жизнь граждан

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров принял принца Рахима Ага Хана.
Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Кыргызской Республикой и Сетью развития Ага Хана, в частности, в сфере образования, экологии и зелёной экономики.
Глава государства выразил признательность за значительный вклад принца Ага Хана IV в развитие сотрудничества и помощь в улучшении жизни уязвимого населения в горных районах Кыргызстана. Он также поблагодарил за оказываемую поддержку этнических кыргызов, проживающих на Большом и Малом Памире Афганистана.
Садыр Жапаров акцентировал внимание на деятельности Университета Центральной Азии в Нарыне, который играет ключевую роль в обеспечении качественного образования для молодёжи не только Кыргызстана, но и других стран Центральной Азии и Афганистана. Он подчеркнул значение сотрудничества в области экологии, особенно в условиях изменения климата, а также в развитии зелёной и креативной экономики, и пригласил АКДН присоединиться к усилиям в борьбе с негативными последствиями изменения климата и реализации мероприятий по развитию горных регионов.
В свою очередь принц Рахим Ага Хан поблагодарил Садыра Жапарова за встречу и тёплый приём, отметив совместные успехи, которые достигнуты с момента начала работы Организации Ага Хана по развитию в Кыргызстане в 2001 году. Он подчеркнул важность углубления сотрудничества и развития институтов, которые соответствуют национальным приоритетам Кыргызстана, а также выразил готовность помогать в этом процессе. Рахим Ага Хан отметил достижения Кыргызстана в таких областях, как экономика и внешняя политика, а также выразил признание дальновидности правительства Кыргызстана в вопросах изменения климата и окружающей среды.
В завершение стороны выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между Кыргызстаном и Сетью развития Ага Хана и достижении общих целей по улучшению жизни граждан и развитию страны.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
Дата публикации: 15:57, 05-03-2024
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