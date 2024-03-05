Главная цель — улучшить жизнь граждан

Президент Садыр Жапаров принял принца Рахима Ага Хана.

Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Кыргызской Республикой и Сетью развития Ага Хана, в частности, в сфере образования, экологии и зелёной экономики.

Глава государства выразил признательность за значительный вклад принца Ага Хана IV в развитие сотрудничества и помощь в улучшении жизни уязвимого населения в горных районах Кыргызстана. Он также поблагодарил за оказываемую поддержку этнических кыргызов, проживающих на Большом и Малом Памире Афганистана.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на деятельности Университета Центральной Азии в Нарыне, который играет ключевую роль в обеспечении качественного образования для молодёжи не только Кыргызстана, но и других стран Центральной Азии и Афганистана. Он подчеркнул значение сотрудничества в области экологии, особенно в условиях изменения климата, а также в развитии зелёной и креативной экономики, и пригласил АКДН присоединиться к усилиям в борьбе с негативными последствиями изменения климата и реализации мероприятий по развитию горных регионов.

В свою очередь принц Рахим Ага Хан поблагодарил Садыра Жапарова за встречу и тёплый приём, отметив совместные успехи, которые достигнуты с момента начала работы Организации Ага Хана по развитию в Кыргызстане в 2001 году. Он подчеркнул важность углубления сотрудничества и развития институтов, которые соответствуют национальным приоритетам Кыргызстана, а также выразил готовность помогать в этом процессе. Рахим Ага Хан отметил достижения Кыргызстана в таких областях, как экономика и внешняя политика, а также выразил признание дальновидности правительства Кыргызстана в вопросах изменения климата и окружающей среды.

В завершение стороны выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между Кыргызстаном и Сетью развития Ага Хана и достижении общих целей по улучшению жизни граждан и развитию страны.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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